Tras la victoria ante Atlanta, Messi e Inter Miami siguen acercándose a dos grandes récords de la MLS

El sueño de levantar la primera MLS en la historia de Inter Miami sigue más que vivo. Ocurre por un gran Lionel Messi, un mejor Jordi Alba y por encima de todo gracias a una victoria ante Atlanta que permite seguir adelante en el certamen. El equipo de Gerardo Tata Martino se sigue acercando a dos de los principales récords en la historia del torneo. Parecen más que posibles ahora mismo.

Concretamente, Las Garzas van por las marcas de mayor número de victorias en una sola temporada de la MLS y por el récord de goles anotados en 12 meses de competencia. Si vamos al primer gran apartado, veremos como Inter Miami llega ya a 23 triunfos tras el 2-1 ante Atlanta en La Florida. Solo le superan los 24 de New York Red Bull en 2018 y las 25 de un Atlanta United que lo consiguiese en el mismo año. No olvidemos que quedan dos compromisos ante el equipo de Georgia.

¿Y el otro récord como podría venir? De momento es LAFC quien más tantos ha marcado en 12 meses de la MLS. Fueron un total de 91 en la campaña 2019 para quedarse con una marca que Inter Miami espera a ver cada vez más cerca. Los tantos de Jordi Alba y Luis Suárez horas atrás permiten llegar a los 81 en este sentido. Hay que superar a Columbus y Chicago Fire del 2000 como 2023 con 82, así como los 86 de LA Galaxy en el curso 1998 antes de soñar con el primer lugar de la tabla.

“Para nosotros no es un tema menor. Dimos un paso importante, era el único equipo de nuestra zona al que no habíamos podido ganar. Que llegue en este momento es muy bueno”, palabras de Gerardo Martino tras vencer a su ex club en un primer asalto clave para ir a Georgia con ventaja en la serie. Se sueña con romper la historia del certamen y por encima de todo, con el título de primera división tras vencer en la Leagues Cup y la Supporters Shield.

Lo que se viene para Inter Miami es claro. No olvidemos que en esta temporada la MLS estrena un sistema de playoff al mejor de tres partidos. Si Las Garzas vencen a Atlanta el próximo sábado 2 de noviembre, podrían ahorrarse el tercer compromiso de cara al 9N. Si se supera dicho reto, continuará una carrera al título donde los récords de la Mayor League Soccer pueden quebrarse en el camino.

Martino y sus grandes elogios a Alba

“No es fácil encontrar laterales que tengan tanta participación y tanta certeza en el juego ofensivo del equipo. Habría que irse a Alves, Cafú, Marcelo, Roberto Carlos…Creo que técnicamente es de una calidad que es raro observar en un lateral. Se acrecienta por el entendimiento que tiene con Luis y con Leo y cómo encontrarlos. También cómo ellos encuentran a Jordi. Es difícil encontrar un jugador en su posición que sea tan decisivo”, definiciones Martino tras el tremendo golazo del ex Barcelona horas atrás.

Equipos clasificados al playoff de la MLS

No solo Inter Miami de Messi o Atlanta sueñan con la MLS. Surgen otras franquicias como Charlotte FC, Columbus Crew, FC Cincinnati, New York City, FC New York Red Bulls, Orlando City SC y CF Montreal por la Conferencia Este. Habrá que superar a todos estos de cara a buscar la final frente al vendedor de la Conferencia Oeste a finales del 2024. En una semana vuelve la actividad para La Pulga y compañía.

