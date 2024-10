Messi impidió que una mujer de 69 años se quedara sin trabajo: “Nos ayudó a poder darle otro puesto”

La emoción se apoderó de su relato y fue inevitable escuchar un “lo siento” acompañado de lágrimas. Sofía Snaidero, dueña de ‘La Churrería de Funes’, habló en exclusiva con BOLAVIP y contó detalles inéditos del impacto que tuvo la historia con Lionel Messi y un pedido de churros que permitió que una mujer, de 69 años, no se quedara sin trabajo.

Hace once años, Sofía tomó la decisión de mudarse a la ciudad de Funes y empezó a trabajar en un hotel. Junto a su pareja, Federico, salían a correr en los tiempos libres y pasaban por el frente de ‘La Churrería de Funes’. Así como le pasó a Leo Messi, para ellos también fue imposible no volverse clientes.

“Eran los primeros días de septiembre y la dueña nos cuenta que ese era el último año, que no iba a continuar y que ya cerraban. Entonces, le preguntamos por qué y ella nos explicó que ellos abrían solo los días que llovía, en los fines de semana y cuatro horas al día, nada más. Y que la verdad es que ella ya estaba muy cansada y no podía continuar con el negocio porque le demandaba mucho tiempo“, sostuvo Sofía Snaidero.

A Snaidero se le presentó una oportunidad que la iba a terminar vinculando con Messi y, aunque no le alcanzaba el dinero para comprar ‘La Churrería de Funes’, se pudo llegar a un acuerdo para pagar mensualmente el saldo restante. La nueva era de una de las churrerías más famosas del mundo puso primera marcha.

Sofía y su familia en ‘La Churrería de Funes’. (Foto: cortesía de la entrevistada)

“Nosotros apenas arrancamos cambiamos un montón de cosas. La señora muy grande que cocinaba supuestamente iba a trabajar 15 días hasta que yo adquiriera los conocimientos y después no trabajaba más. Es el día de hoy, 10 años después, y Raquel sigue trabajando con nosotros. Si antes era grande, ahora ya está muy grande, pero realmente es como todo para nosotros. Además, de que tiene todos los conocimientos y nos acompaña un montón”, relató Sofía y el capitán de la Selección Argentina estaba a punto de entrar en escena.

Publicidad

Publicidad

ver también Se le arruinó todo en la presentación de Messi y terminó siendo la voz del estadio de Inter Miami

No fue suerte: El trabajo que permitió llegar a Messi con ‘La Churrería de Funes’

Churros de ‘La Churrería de Funes’. (Foto: cortesía de la entrevistada)

Sofía Snaidero llevaba a sus cuatro perros al mismo veterinario que consultaba la mamá de Antonela Roccuzzo, así que no dudó en preguntarle si le podían hacer llegar los churros que hacían con tal de no recibir nada, absolutamente nada a cambio. El sí llegó por parte de la familia Messi y durante seis años, cada vez que estaban en Funes, recibían los churros porque lo único importante para ‘La Churrería de Funes’ era saber que la familia del ’10’ de Inter Miami comía su producto.

Sin embargo, no siempre fue gratis. El 19 de junio de 2023 no paraban de llegar los pedidos y Sofía recibió el siguiente por medio de WhatsApp: “24 unidades de dulce de leche, 12 de crema pastelera y seis de Nutella“. Lo empezaron a preparar, los churros estaban en el punto ideal y nadie se imaginó a dónde los iban a llevar. “Me entero de la situación cuando llega el cadete llorando y me dice: ’Sabías a donde iba’. Y la realidad es que no sabía. Entonces, cuando él me empezó a decir eso, yo relaciono”, contó la dueña de ‘La Churrería de Funes’ y lo mejor estaba por venir.

Publicidad

Publicidad

Messi impidió que una mujer de 69 años se quedara sin trabajo: “Nos ayudó a poder darle otro puesto”

Luego de que Sofía Snaidero le contara a BOLAVIP que su reacción al saber que le entregaron un pedido de churros a la familia de Lionel Messi fue preguntarse dos veces “cómo le vamos a cobrar”, relató que le escribió al número que tenía del pedido, supone que era el celular de Antonella Rocuzzo, y le agradeció por lo que habían ordenado. Sin embargo, le preguntó cómo no le iba a avisar que eran ellos porque nunca les cobraba. La respuesta de la esposa de Leo fue contundente: “Entonces, ella (Antonela), creo que era ella, me dice como que estaban riquísimos y que para ellos era un placer pedirnos, y que no siempre tenía que ser gratis. Y bueno… Ahí quedó”. El impacto que tuvo este gesto de la familia Messi fue relatado en 3, 2, 1…

-Si tuviera que describir cómo cambió su vida este pedido de Messi: ¿Cómo lo haría?

-Primero que todo, agradecerle. Es algo que siempre lo digo, estoy muy agradecida por lo que pasó ese día. Estoy muy agradecida por, en general, aceptar el producto desde el momento uno sin nada a cambio. Podrían tranquilamente haber dicho que no y dijeron que sí. Como persona me cambió al 100 por ciento, cambió toda una familia por completo . Como te digo, vivíamos en una casa muy chiquita y hoy por hoy vivimos en una casa mucho más grande. Me dio posibilidades que antes no hubiera pensado. Les dio, perdón… (lágrimas) Le dio posibilidades a muchas otras personas que estaban con nosotros que no hubiera podido prometer como a Raquel .

Publicidad

Publicidad

Raquel trabajando en ‘La Churrería de Funes’. (Foto: cortesía de la entrevistada)

-¿Cuántos años tiene Raquel?

-Raquel tiene 69. Ella ya está jubilada, pero es una mujer que no puede quedarse en su casa. También (Messi) nos ayudó a poder darle otro puesto a Raquel. Ya no produce, sino que está ahí para acompañar, aconsejar, ayudar y responder todas las preguntas que por ahí nosotros a veces tampoco sabemos. El otro día llovía y los churros de golpe me empezaron a salir como con granito. Parecía que tenían granos. Y yo dije: ‘¿Dónde está Raquel para preguntarle por qué me está pasando esto?’. Uno de los chicos que empezó hace muy poquito a trabajar me decía: ‘Y yo qué pensé que vos tenías las respuestas’. Me empecé a reír porque digo: ‘¡No!’ A ver, cuando compramos la churrería, en ese momento trabajaba de diseñadora de moda y bueno en el hotel y cosas así que nada que ver con churros y con toda esa vida. Raquel me convirtió en la mujer que fui hasta el año pasado.

Encuesta¿Cuántos churros pidió Messi en el pedido que se hizo viral? ¿Cuántos churros pidió Messi en el pedido que se hizo viral? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad