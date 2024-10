Fue una noche soñada que ni el mismísimo Lionel Messi podía creer. Los Playoffs de la MLS pusieron primera marcha y el jugador argentino se enfrentó a un viejo conocido como lo es Brad Guzan. El arquero de Atlanta United terminó siendo una de las figuras en la derrota contra Inter Miami y, por supuesto, tenía que decir algo después de sacarle cinco opciones de gol a Leo.

Inter Miami venía de empatar 2-2 contra Atlanta United el 18 de septiembre en la temporada regular de la MLS 2024 y luego del encuentro, Guzan se encontró a Messi a la salida del estadio Mercedes-Benz, y le pidió que le firmara las camisetas rosadas del equipo de la florida y se tomara fotos con sus hijos y sobrinos.

Ahora, Brad Guzan actuaria de villano para Inter Miami. Apenas iban 25 minutos de juego y el arquero de Atlanta United ya había sacado dos tiros a puerta de Lionel Messi con el marcador uno a cero a favor tras gol de Luis Suárez. Pasaron tres minutos y llegó otro remate de Leo que el portero rival desvió y dio en el palo. Había que empezar a llevar la cuenta.

El partido por la primera ronda de los Playoffs iba uno a uno después de un gol de Saba Lobjanidze, pero llegó una asistencia de Messi para que Jordi Alba marcara un golazo. De no ser porque Guzan apareció con dos atajadas más ante remates del ’10’ argentino, el resultado no hubiera terminado dos a uno a favor de Inter Miami.

Messi y Guzan en Inter Miami vs Atlanta United. (Foto: Imago)

“Uno de los desafíos más difíciles que enfrentamos, todos los elementos diferentes, todos en nuestra contra. Realmente estoy orgulloso de que los muchachos continúen luchando, especialmente al caer temprano, para encontrar una manera de ingresar al juego. Se necesitó todo para salir ahí”, empezó diciendo el arquero de Atlanta United en conferencia de prensa tras la derrota contra Inter Miami y lo mejor de sus declaraciones estaba por venir.

Esto dijo el arquero de Atlanta United tras sacarle 5 opciones de gol a Messi

Luego de las cinco opciones de gol que le sacó a Leo Messi, a Brad Guzan le preguntaron en conferencia de prensa si esa actuación era una de las que más orgullo le había dado y esto respondió: “Con seguridad considerando todas las cosas. Ir a Orlando, regresar a Atlanta para recuperarme y tomar un avión el día siguiente. Ir a Montreal, jugar ese juego, regresar a Atlanta y cuando dije regresar a Atlanta, regresaremos a las 2 o 3 de la mañana. No vas a dormir bien. 24 horas después estás de regreso en un avión de retorno aquí. Pero escucha, es lo que sabes. Esas fueron las cartas que nos repartieron y tienes que lidiar con eso y no vamos a sentarnos aquí y usarlo como excusa, no lo vas a usar, ya sabes, pobrecitos y eso… Tenemos que levantarnos la manga y continuar“.

La serie Inter Miami vs. Atlanta United de Playoffs se podría definir en el siguiente partido

La primera ronda de los MLS Playoffs 2024 se define en una serie al mejor de tres partidos, esto quiere decir que Inter Miami podría definir su clasificación a las semifinales de la Conferencia Este si le gana Atlanta United el próximo sábado 2 de noviembre a las 19:00 ET (20:00 ARG). En el caso que Messi y compañía pierdan, el encuentro que definiría esta serie sería el sábado 9 del mismo mes con horario por confirmar.

