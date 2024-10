El camino de los MLS Playoffs 2024 para Inter Miami y Lionel Messi está cada vez más cerca de empezar, y luego de saber el rival que tendrán en la primera ronda tras el partido de comodín de la Conferencia Este, se conoció la curiosidad que el jugador argentino enfrentará a uno de los arqueros que más lo quiere en la liga de Estados Unidos.

Inter Miami aseguró jugar contra el último clasificado a los Playoffs porque terminó en la primera posición de la Conferencia Este y contarán con una gran ventaja de cara a definir cada una de las series que disputen en la Postemporada. La primera será contra Atlanta United.

En uno de esos partidos típicos de la MLS, Atlanta United empezó ganando dos a cero, pero CF Montréal igualó el partido con goles de Josef Martínez. La última anotación del delantero venezolano fue de penal a un minuto del final de tiempo reglamentario. El rival de Leo Messi e Inter Miami en la primera ronda de los MLS Playoffs 2024 se definió por penaltis.

La experiencia se impuso. Brad Guzan, a los 40 años, atajó el segundo cobro en la definición por penaltis y terminó siendo elegido la figura de la clasificación de Atlanta United contra CF Montréal. El arquero norteamericano ya sabe lo que es enfrentar a Messi y hasta no dudó en hacer público un gesto que demostró su cariño y admiración.

Lionel Messi y Brad Guzan. (Foto: Imago)

Inter Miami jugó dos veces contra Atlanta United en la temporada regular de la MLS 2024 con saldo de una derrota en el estadio Chase y un empate en el estadio Mercedes-Benz. En ese último partido del 18 de septiembre se dio un encuentro entre Lionel Messi y Brad Guzan que tuvo miles de reproducciones en X.

Messi enfrentará en Playoffs a uno de los arqueros que más lo quiere

En el partido Inter Miami vs. Atlanta United del viernes 25 de octubre a las 20:30 ET (21:30 ARG) por la primera ronda de los MLS Playoffs 2024, Messi enfrentará a Guzan, el arquero que no dudó en pedirle que le firmara las camisetas y se tomara fotos con sus hijos y sobrinos. El cariño y la admiración del portero de Atlanta United quedaron registrados en una reacción a la salida del estadio Mercedes-Benz.

La ventaja que tendrá Inter Miami en la primera ronda de los MLS Playoffs 2024

La primera ronda de los Playoffs de la MLS se juega al mejor de tres partidos. Esto quiere decir que Inter Miami deberá ganarle dos veces a Atlanta United para clasificar a semifinales. En vísperas de cumplir este objetivo, Lionel Messi y compañía tienen la ventaja que inician jugando en condición de local y, en el caso que pierdan el partido del sábado 2 de noviembre en Atlanta, definirán la serie en casa porque terminaron primeros en la tabla de posiciones.