Diez palabras: Lo que pensó el DT de New England Revolution cuando Messi armó un gol en 34 segundos

Inter Miami no podía cerrar de mejor manera la temporada regular de la MLS 2024 que no fuera con otro show de Lionel Messi en una cancha de fútbol. En esta ocasión, solo necesitó de 34 segundos para hacer reaccionar a Caleb Porter, DT de New England Revolution, en un partido en el que anotó tres goles.

¡A los hechos! Inter Miami empezó perdiendo el partido por dos goles, pero antes del descanso de medio tiempo empató el encuentro tras dos anotaciones de Luis Suárez en un periodo de tres minutos. Lo mejor estaba por venir en el segundo tiempo cuando el cartel electrónico mostró el número 10 para el ingreso de Leo Messi.

“Inter Miami es un equipo que sabes que cuando está pasando apuros tiene jugadores de clase mundial que pueden cambiar el juego en un momento y Suárez en la primera mitad realizó dos jugadas. Sabes que fueron jugadas individuales en las que él creó para sí mismo y eso era lo que necesitaban para realmente cambiar el momento del partido”, afirmó el entrenador de New England Revolution en conferencia de prensa.

Los más de 20.000 aficionados asistentes al estadio Chase empezaron a gritar porque Messi salió a calentar. El reloj de juego marcaba que iban 12 minutos del segundo tiempo cuando el jugador argentino entró al partido con el marcador 2-2 y no iba a necesitar ni un minuto para cambiar el trámite del encuentro.

Messi en el partido Inter Miami vs New England Revolution. (Foto: Getty Images)

Jordi Alba cortó hacia dentro del área y le dio un pase a Lionel Messi, quien de primera le devolvió el balón entre líneas para que el lateral terminara asistiendo a Benjamin Cremaschi. Todo esto pasó en tan solo 34 segundos y Caleb Porter no iba a dudar en revelar lo que pensó al ver cómo el ’10’ argentino empezó a cambiar el trámite del partido en menos de un minuto.

Lo que pensó el DT de New England Revolution cuando Messi armó un gol en 34 segundos

Luego de afirmar sobre Leo Messi que Inter Miami ingresó “al mejor jugador del mundo, al mejor jugador de la historia de nuestro deporte y he visto que ha hecho quedar mal a muchos defensores y a muchos equipos”, el DT de New England Revolution sostuvo acerca del gol que armó el capitán del equipo de la Florida en 34 segundos que “el primer toque es un buen ejemplo: es solo la pelota perfectamente ponderada detrás de la línea“.

¿Cuándo empiezan los MLS Playoffs 2024 para Messi e Inter Miami?

Inter Miami ratificó que fue el mejor equipo en la temporada regular 2024 al terminar con un récord de 74 puntos, nunca se había visto en la historia de la MLS, tras la goleada por seis goles a dos contra New England Revolution. Dicho esto, los Playoffs 2024 empiezan en la primera ronda para Messi y compañía el viernes 25 de octubre contra el ganador del partido entre CF Montréal y Atlanta United. Esta serie de primera fase es al mejor de tres partidos, quiere decir que Inter Miami debe ganar dos encuentros contra el mismo rival para clasificar a las semifinales de la Conferencia Este.