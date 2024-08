El regreso parece estar cada vez más cerca. Lionel Messi dio el primer gran paso para volver de la lesión en el tobillo derecho que tuvo en la final de la Copa América 2024 al quitarse la bota protectora que usaba. Sin embargo, Leo tendría que enfrentar un problema en su regreso a Inter Miami que hizo público el entrenador Gerardo Martino.

¡Todos los partidos del Inter Miami en la Leagues Cup se ven exclusivamente por Apple TV!

Todo estaba escrito para que Messi fuera una de las figuras en el partido contra Colombia del 14 de julio de 2024, pero el estado de la cancha en el estadio Hard Rock, de Miami, fue una de las causas para que el tobillo del jugador argentino se doblara de tal forma que terminó siendo una lesión de ligamentos en esa zona.

Con la ausencia de Leo Messi, Inter Miami empezó el camino para revalidar el título en la Leagues Cup 2024. Puebla no fue un gran obstáculo y con una victoria por dos a cero llegó la clasificación a los dieciseisavos de final. No obstante, en el partido siguiente el equipo norteamericano perdió contra Tigres y le empezó a abrir la puerta al problema que podría enfrentar el capitán del equipo.

En un partido que tuvo siete goles, un expulsado, dos tiros penalti y mil y una emociones que Lionel Messi veía desde un palco del estadio Chase, Inter Miami le ganó a Toronto FC por cuatro a tres y clasificó a los octavos final de la Leagues Cup 2024. En esta instancia, ya tiene rival y el club rosa tendrá que jugar contra uno de los mejores equipos de la MLS.

Messi y Antonela en la victoria de Inter Miami vs. Toronto. (Foto: Getty Images)

Messi no jugará contra Columbus Crew el martes 13 de agosto a las 19:30 ET (20:30 ARG) por los octavos de final de la Leagues Cup, lo que, por ahora, hizo que evitara el problema que reveló Gerardo Martino. Sin embargo, en el caso que Inter Miami siga avanzando de fase en el torneo y no enfrente a un equipo de México hasta la final, será inevitable que Leo juegue en un escenario peligroso, deportivamente hablando.

Martino reveló el problema que tendría Messi en su regreso a Inter Miami

“Columbus es el mejor equipo de la liga, pero por lejos, y tenemos que ir a jugar a su casa (…) Creo que de cara al final en tanto no nos toque algún equipo mexicano que podamos volver a casa, vamos a estar resolviendo afuera y eso siempre es peligroso“, afirmó Martino en conferencia de prensa. ¿Le tocará volver a Lionel Messi en condición de visitante jugando un partido de eliminación directa? El fixture de la Leagues Cup y el rendimiento de Inter Miami dictarán sentencia.

El camino de Inter Miami para obtener el dinero que gana el campeón de la Leagues Cup 2024

Si Inter Miami le gana a Columbus Crew y clasifica a cuartos de final, se enfrentará al ganador de la llave entre Tigres y New York City. Por la parte superior del cuadro, FC Cincinnati juega contra Philadelphia Union y Mazatlán se mide vs. Cruz Azul. De estas dos llaves saldría el hipotético rival del equipo rosa en semifinales para estar a un solo partido de disputar los $2 millones de dólares que gana el campeón de la Leagues Cup 2024.

Fixture Leagues Cup 2024. (Foto: X / @LeaguesCup)