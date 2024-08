Inter Miami festeja la victoria ante Toronto con un Lionel Messi que vio las cuatro asistencias de Jordi Alba como un hincha más. Las Garzas derrotaron por 4-3 a los canadienses y sueñan con repetir el título ganado hace 12 meses. En medio de a recuperación de su lesión de tobillo, muchos se preguntan si al argentino le contarían una hipotética medalla en caso de no poder llegar a ninguno de los partidos que quedan por delante. Esto dice la normativa.

Gerardo Martino no mentía horas atrás. El zurdo de Rosario sigue cumpliendo los plazos de una recuperación que inició apenas unas horas después de que Argentina ganase la Copa América. En caso de no poder llegar a la final del 25 de agosto, dos ítems se hacen claves para entender si Messi podría sumar otro titulo más a sus vitrinas por la ciudad de Miami. Se cruzan los dedos eso sí para que pueda llegar al último compromiso.

“Leo bien, mejorando, cada día mejorando. Todavía sigue en el gimnasio pero se le ve cada vez mejor. Está dentro de los plazos que venimos pensando”, reflexiones de Martino en las últimas horas. No se correrán riesgos innecesarios para que Lionel como Luis Suárez puedan estar 100% recuperados en un equipo que sueña con su primera MLS. Las normas también invitan a no correr.

Primero hay que devolvernos hasta el 25 de julio de 2024. En dicho momento Inter Miami presentaba su lista de convocados y de buena Fe para un torneo donde los dirigidos por Martino avanzan sin problemas hasta la fecha. En esta tabla presentada ante CONCACAF aparece un Lionel Messi que de momento no ha sumado minutos en ninguno de los choques disputados y que levanta la duda alrededor de si se le contaría como campeón en caso de que Las Garzas venzan a finales del camino. Si nos vamos al reglamento, el panorama parece algo más claro.

Así se encuentra la pierna de Messi tras su lesión en Copa América: IMAGO

Nos vamos concretamente al apartado XVIII. REGISTRO DE LOS JUGADORES Y PLANTILLA PARA LA COMPETENCIA. Dichas líneas del reglamento de la Leagues Cup afirman que solo los futbolistas convocados por sus clubes pueden disfrutar de todas las obligaciones como premiaciones del torneo: “Solo los Jugadores inscritos actualmente en el primer equipo de cada Club Participante serán elegibles para participar en la Competencia…Un jugador ya registrado en la Competencia por un Club Participante no puede ser eliminado de su Plantilla para la Competencia, independientemente de la razón (lesión, transferencia temporal o permanente, etc.)”.

Sería el título número 46 de Messi

Bajo este paradigma, sumado a su convocatoria por parte de Inter Miami, Messi podría quedarse con el título incluso sin haber jugado un solo minuto de este. No hablamos de una tendencia en el mundo del fútbol que sea nueva, sino que incluso ya ha llevado a que otros torneos como la Champions reconozcan a cada jugador convocado como campeón incluso si este no ha podido participar del certamen. Pasó recientemente con Arda Guler en Real Madrid y durante la última Copa de Europa ganada por los merengues, donde el joven turco no pudo jugar un solo segundo sobre el césped.

Los números de Messi en la Leagues Cup

Para ganar el título hace 12 meses, La Pulga anotó 10 goles en un total de 7 partidos. Durante estos le marcó a Cruz Azul, Atlanta United, Orlando City, FC Dallas, a Charlotte FC, Philadelphia Unión y Nashville. Martino sueña con tenerle antes de la final del 25 de agosto, pero la lesión será revisada día a día con el fin de tener males mayores pensando en el final de la MLS.