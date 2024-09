Luego de no estar en la lista de los 30 jugadores nominados al Balón de Oro 2024, se filtró la primera imagen de Lionel Messi.

Se filtró la primera imagen de Messi tras no ser nominado al Balón de Oro 2024

El final de una era que muchos hubieran querido que nunca llegara finalmente arribó. Desde que Lionel Messi firmó con Inter Miami volver a ganar un Balón de Oro parecía misión imposible. Sin embargo, el jugador argentino logró otra de estas distinciones antes de no ser nominado para la edición 2024.

¡Las cosas de Leo! Messi registró 704 goles, 303 asistencias, 38 títulos, 853 partidos, 70.030 minutos y siete premios de Balón de Oro antes de dejar el fútbol de Europa. El octavo Balón de Oro lo iba a ganar siendo jugador de Inter Miami por, entre otros motivos, ser la gran figura de la Selección Argentina en el Mundial que ganaron en Qatar 2022.

Lionel Messi recibió el octavo Balón de Oro el 30 de octubre de 2023 y en una entrevista con la ‘Revista France Football’ empezó a despedirse de este premio hablando de dos figuras de talla de mundial que ve como candidatos. Los dos fueron nominados para la edición 2024.

“Haaland hizo una temporada increíble. Marcó muchos goles, ganó la Champions y consiguió el triplete con el Manchester City. Estoy seguro que será uno de los jugadores que regularmente serán candidatos al Balón de Oro en los próximos años. No me sorprendería que lo ganara muy pronto. Y Kylian lo mismo: hizo una temporada muy buena, con un Mundial espectacular, casi nos arruina la final con sus goles. Es uno de los futbolistas que puede ganar el premio cada año porque es uno de los mejores jugadores del mundo“, le dijo Leo Messi a la ‘Revista France Football’.

Nominados al Balón de Oro 2024. (Foto: X / @ballondor)

Uno a uno fueron apareciendo los 30 nominados al Balón de Oro y pasó algo que no sucedía desde el 2003. Tuvieron que pasar 21 años para que ni Messi, ni Cristiano Ronaldo fueran candidatos para ganar este premio. El fin de una era empieza en el fútbol y después de esta noticia se conocieron las primeras imágenes del ’10’ argentino. ¿Estaba preocupado?

La primera imagen de Messi tras no ser nominado al Balón de Oro 2024

Lejos de estar preocupado o tener algún tipo de reacción negativa por no ser nominado al Balón de Oro 2024, la primera imagen de Lionel Messi tras esta noticia fue muy relajado viendo a sus hijos en la academia de Inter Miami. Pasaron 24 horas y la siguiente imagen que se conoció de Leo fue en el entrenamiento del equipo norteamericano preparándose para volver a la MLS después de dejar atrás una lesión en el tobillo derecho.

Leo Messi, jugador de Inter Miami. (Foto: X / @aladdinumar y @InterMiamiCF)

Jugador de Inter Miami reveló cómo va la recuperación de Lionel Messi

Con el objetivo de volver a las canchas en el partido contra Philadelphia Union, del sábado 14 de septiembre a las 19:30 ET (20:30 ARG), Leo Messi se siente cada día mejor de la lesión que sufrió en los ligamentos del tobillo derecho durante la final de la Copa América 2024. “Ya no cojea. Participó en el entrenamiento del equipo. El partido de Chicago era temprano para su regreso, así que optó por darse unas semanas más y no fue con la selección para estar seguro. Siento que todavía está sufriendo y tienen cuidado con él, lidiando con su condición día a día, pero espero que participe en el próximo partido”, sostuvo el jugador de Inter Miami Julian Gressel.