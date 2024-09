Luis Suárez brindó una conferencia de prensa en la sede de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) para anunciar que contra Paraguay este viernes 6 de septiembre en el Estadio Centenario -partido correspondiente a la séptima jornada de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas- será su último partido como jugador de la Selección de Uruguay.

En su discurso, el Pistolero aclaró la razón principal que lo llevó a dar un paso al costado. En concreto, es porque a sus 37 años llegó a la conclusión de que no va a poder estar en condiciones físicas para lo que será la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México que se desarrollará a mitad de año del 2026.

”Tengo 37 años y es muy difícil que pueda jugar el siguiente Mundial. Soy yo quien se retira y no las lesiones o que dejen de llamarme”, comentó Luis Suárez, quien reveló el resultado de un análisis que también se encuentran haciendo tanto Lionel Messi (también de 37 años) como Cristiano Ronaldo (con 39 y camino a los 40).

No obstante, en los casos de la Pulga y del Bicho, por el momento, mantienen la puerta abierta para el próximo Mundial. Pero lo cierto es que no lo podrán hacer en su esplendor ni mucho menos, pues por el lado del argentino, ya en la actualidad, lucha contra una tendencia de presencias irregulares a causa de las lesiones, en tanto que, por el lado de CR7, más allá de sus registros, desde enero del 2023 que se apartó de la alta competencia al desembarcar en la Liga Pro Saudí.

Luis Suárez junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en 2015, en uno de los tantos premios para los que se los postuló como la terna finalista.

Cristiano Ronaldo no confirma su presencia en la Copa del Mundo del 2026

Cristiano Ronaldo, en una conferencia de prensa otorgada este martes 3 de septiembre en la previa de los partidos que la Selección de Portugal debe afrontar por las dos primeras jornadas de la fase de grupos de la UEFA Nations League contra Croacia y Escocia, se refirió a su presencia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México del 2026.

“Ahora me siento en forma. Casi en forma. No puedo contestar a la pregunta sobre el 2026 porque vivo el presente y disfruto el momento. Y el momento es bueno. Vamos a empezar una nueva prueba en la Liga de las Naciones y vivir esto es muy positivo. Estoy muy feliz de estar en la selección nuevamente. Para 2026 queda mucha historia por medio. No sé qué pasará“, expresó CR7, quien, de esta manera, mantiene latente la chance de estar.

¿Qué fue lo último que dijo Lionel Messi sobre su presencia en la Copa del Mundo 2026?

“Todavía queda un tiempo y no sé cómo voy a estar en ese momento”, apuntó Lionel Messi, sobre el Mundial 2026, en una entrevista con Infobae antes de la Copa América de Estados Unidos. Sobre la misma cuestión, agregó: “También la edad es una realidad que está ahí, si bien es un número, los partidos que voy a jugar yo, tampoco son los mismos que jugaba cuando estaba en Europa en alta competencia”.