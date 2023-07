La presentación de Lionel Messi como nuevo jugador del Inter Miami de la Major League Soccer de los Estados Unidos fue una fiesta total. Se realizó en el Estadio DRV PNK, en donde el elenco que comanda Gerardo Martino hace habitualmente de local, ante casi 22 mil espectadores (añadieron dos tribunas especialmente para el evento de Leo que aumentó la capacidad en aproximadamente cuatro mil lugares).

Si bien debió postergarse algunos minutos por la incesante lluvia que azotó la ciudad del sureste del país norteamericano justo a la hora que se había anunciado el inicio, el acontecimiento que sirvió como la piedra fundacional al camino del Campeón del Mundo por el torneo de la primera división estadounidense fue un éxito, gracias, entre otros aspectos, al aporte de una serie de artistas que adornaron el evento.

No obstante, uno de ellos, que fue contratado especialmente para la ocasión, no la pasó 100 por ciento bien. O por lo menos le tocó vivir un momento, seguramente, no del todo agradable con un sector del público que se arrimó a Fort Lauderdale para darle la bienvenida a Lionel Messi al Club Internacional de Fútbol Miami.

Resulta que a Tiago PZK, parte del concierto junto a Camilo, Ozuna y Paulo Londra, unos hinchas lo confundieron con el rapero y compositor argentino Duki. Y la realidad es que, tal como muestra un video que ya circula por las redes sociales, cuando se lo mencionaron no se lo tomó para nada bien: ”No soy el Duki la con…”, fue su reacción.

Lionel Messi ya se presentó a entrenar este lunes 17 de julio

Lionel Messi ya es uno más de los jugadores de Gerardo Martino en el Inter Miami. El astro argentino que fue presentado el domingo 16 de julio frente a más de 20 mil almas, ya se enfocó en su debut que podría ser en el duelo que su nuevo equipo deberá afrontar ante el Cruz Azul por la primera fecha de la zona de grupos de la Leagues Cup 2023 el próximo viernes 21.