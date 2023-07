Sin dudas fue la perlita de la presentación de Lionel Messi en el Inter Miami. El argentino, luego de lo que fueron sus palabras ante las más de 20 mil personas que se apersonaron para darle la bienvenida en el Lockhart Stadium bajo una incesante lluvia, descendió del escenario al campo de juego del recinto junto a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

La idea era que el futbolista diera una vuelta por el terreno para acercarse lo más posible a cada rincón y, de esa manera, pudiese brindar al público un saludo un tanto más afectuoso. Pero no fue una situación más. Curiosamente, su primogénito que estaba con una pelota jugando con sus dos hermanos se animó a tirarle un caño a su padre mientras este se encontraba con los brazos en alto devolviendo un poco del cariño recibido.

Lo mejor de todo fue que Thiago le celebró de frente la jugada a Lionel Messi que apenas atinó a mirarlo algo desconcertado porque, a su favor, no se la veía venir al estar atento a otros menesteres. No obstante, tuvo la mala suerte que uno de los aficionados registró con su teléfono celular toda la secuencia, la cual por supuesto no tardó en viralizarse.

De esta manera, Thiago Messi ya puede decir que es el único o uno de los pocos que logró anotarle un caño a su padre, aunque al dejarlo en ridículo en su propia presentación en el Inter Miami probablemente le haya costado, por lo menos, un tirón de orejas del Campeón del Mundo o de su madre Antonela Roccuzzo.

El agradecimiento de Lionel Messi por el recibimiento

“Antes que nada, gracias a la gente por este recibimiento. La verdad es que estoy muy ilusionado de estar acá en Miami. Quiero darle las gracias a Jorge, José, David por el recibimiento de hacernos sentir como en casa desde que llegamos. Tengo ganas de empezar a entrenar, de empezar a competir. Vengo con las ganas de querer ganar, de ayudar al club a que siga creciendo. Tratar de conseguir todos los objetivos. También aprovecho para agradecer a mis compañeros”, comentó Lionel Messi en la presentación que tuvo lugar en el DVR PNK Stadium.