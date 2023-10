Ver a Lionel Messi en Barcelona es cada vez más difícil, pero por Inter Miami ni mucho menos se lamentan a la hora de pensar en un final de año e inicios del 2024 donde habrá desafíos de peso. Esto es lo que viene para un proyecto donde la MLS volverá a ser el objetivo más pronto que tarde.

La eliminación de los playoffs dio lugar a una serie de rumores que lentamente empiezan a ser tajados de lleno. Messi no se moverá de Miami, no irá a Europa salvo giro de 180 grados y permanecerá por un Inter donde tampoco se contemplan este tipo de movimientos. Barcelona tendrá que esperar. Recordemos que Jorge Más ya habló de homenajes en el futuro.

“La realidad es una: Leo no está pensando ni en salir cedido a ningún club ahora ni en disfrutar (ya) de sus vacaciones. Los rumores apuntaban a que Messi podría ir cedido al Barça o a algún otro club por los meses que el Inter no tendrá competición, es decir, desde ahora hasta cuando comience la temporada 2024 de la MLS”, información de MARCA sobre el futuro del argentino. ¿Qué viene entonces?

Muchos compromisos

Hasta el 25 de febrero del 2024 Messi tendrá acción por Norteamérica de manera oficial. Dicho hecho lleva a que Inter busque en estos meses intermedios para posibilidad de realizar diversos amistosos que mantengan el ritmo de forma de la plantilla y que permitan seguir explotando el boom comercial de la marca Lionel Andrés Messi.

A todo esto se le suma el poder decir presente a nivel internacional con Miami: “Además, puede que antes de comenzar la MLS 2024, al Inter le reclame la ConcaChampions, que a veces ha comenzado un poco antes del inicio de la temporada regular. No pasa siempre, pero podría pasar en 2024”.

Por último pero no menos importante, MARCA indica que el propio Messi quiere enfocarse en su presente en Miami y no en más cambios de vida que afecten su desempeño. Los duelos ante Uruguay y Brasil son otra clave para entender como La Pulga seguirá preparando su nuevo rol en la Albiceleste desde La Florida y no por el viejo continente. De momento, no se esperan movimientos de Lionel Andrés.

¿Cuáles son los refuerzos de Inter Miami durante este mercado?

Inter Miami revolucionó el mercado de la MLS con los fichajes de Lionel Messi (PSG), Sergio Busquets y Jordi Alba (FC Barcelona). A ellos se le sumaron las contrataciones de Diego Gómez (Libertad), Facundo Farías (Colón) y Tomás Avilés (Racing). Además, contrataron como nuevo entrenador a Gerardo Martino.