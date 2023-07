Arturo Vidal se postula para Inter Miami: "Si le falta un 8 a Messi, me llamará"

Inter Miami sigue activo en el mercado de pases a la espera de nuevas contrataciones para salir del fondo de la tabla de la Major League Soccer. Hasta el momento ya se confirmó la llegada de Gerardo Martino, Lionel Messi y Sergio Busquet. Fichajes que podrían sumar nuevas caras en los próximos días.

Esto porque también se rumorea la posible llegada de jugadores como Andrés Iniesta, Jordi Alba, Jesse Lingard y hasta Sergio Ramos, quien hace poco fue compañero de la ‘Pulga’ en el PSG. Pero a este grupo, se sumó un nuevo nombre y que también es un viejo conocido por la ‘Pulga’.

Esto debido a que ahora fue Arturo Vidal, quién se mostró disponible y dispuesto para contestar el llamado de Messi y así emigrar a la MLS. Así al menos lo dejó ver el futbolista formado en el Colo Colo de Chile y que actualmente cumple con un rol secundario en el Flamengo de Jorge Sampaoli.

¿Dónde va a jugar Arturo Vidal?

“He hablado con él, tenemos un grupo, hablamos harto. Ahora él está de vacaciones, así que está relajándose (…) Si le falta un 8 a Messi en Miami, me llamarán“, expreso el futbolista a Radio ADN en el país trasandino. Cabe consignar que Vidal todavía tiene contrato con Flamengo y ha recalcado que respetará dicho trato.

El futbolista de la selección de Chile además puntualizó que entre sus planes no está dirigirse hacia la liga de Arabia Saudita como se rumoreo en su momento. De la misma forma declinó a referirse a un posible fichaje a Boca Juniors o un retorno al club que lo formó como Colo Colo.

“Yo tengo contrato, no puedo terminarlo antes. Estoy seguro que iré a un equipo que me quiera (…) tiene que ser un proyecto serio, y ellos me tienen que buscar. Todavía estoy para luchar, para pelear la Copa Libertadores”, recalcó Vidal.