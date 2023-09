No estaba en condiciones físicas y tan solo pudo jugar 37 minutos. Lionel Messi fue el encargado de dar la mala noticia para Inter Miami, ya que en el partido contra Toronto FC de la jornada MLS del 20 septiembre de 2023 tuvo que salir del encuentro en el primer tiempo por una posible lesión.

¿Cómo reaccionó? Bolavip te lo cuenta. Inter Miami saltó a la cancha del estadio DRV PNK para enfrentar al equipo con el peor rendimiento como visitante de toda la MLS 2023. Messi fue el que más cerca estuvo de gol, pero una posible lesión le dijo hasta aquí puedes jugar.

Primero fue Josef Martínez y luego Leo Messi en dos ocasiones, pero Inter Miami no pudo abrir el marcador mientras que el jugador argentino estuvo en cancha. Lionel no jugaba hace 13 días y ya se sabe el por qué no estuvo ni en el partido de Bolivia vs. Argentina, ni en la contienda contra Atlanta United.

Así reaccionó Messi ante la posible lesión que lo sacó de Inter Miami vs. Toronto FC

Primero fue Jordi Alba al minuto 34 quien pidió el cambio y luego llegó la sustitución de Lionel Messi. De un momento a otro se levantó el tablero para anunciar un cambio y… ¡Oh, sorpresa! Robert Taylor entró por el jugador argentino.

Se bajó las medias, se quitó la canilleras y salió del campo. Messi salió del partido Inter Miami vs. Toronto por una molestia en el músculo posterior. Mientras se confirma la gravedad, la reacción de Leo fue hablar con Alba en el banco de suplentes, ponerse una toalla en la cara y unos minutos después se retiró al vestuario.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

¿Cuáles son los refuerzos de Inter Miami durante este mercado?

Inter Miami revolucionó el mercado de la MLS con los fichajes de Lionel Messi (PSG), Sergio Busquets y Jordi Alba (FC Barcelona). A ellos se le sumaron las contrataciones de Diego Gómez (Libertad), Facundo Farías (Colón) y Tomás Avilés (Racing). Además, contrataron como nuevo entrenador a Gerardo Martino.