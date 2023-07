El 21 de julio parece la fecha marcada para ver el inicio de una nueva era en la MLS. Inter de Miami se alista para el debut de Lionel Andrés Messi en un certamen donde siguen de fiesta por su fichaje. David Beckham desvela nuevos detalles del arribo de La Pulga a la Florida y como se entero de haber logrado el objetivo.

En un acuerdo histórico para el fútbol de los Estados Unidos y donde compañías del más alto nivel como Apple han metido mano más del primer minuto, Inter se quedaba con uno de los premios más grandes del mercado de fichajes en Europa. Todo se encuentra cada vez más preparado de cara al comienzo de la era Messi en la MLS, dónde así se enteraron de un fichaje que parecía imposible ante buena parte de los ojos del viejo continente.

En una entrevista para The Athletic, Beckham desveló como se enteró de como sus ofertas vencían al Barcelona, al deseo de ver a La Pulga nuevamente por el Camp Nou y a una liga de Arabia Saudita que ofrecía cifras nunca vistas hasta aquí en el deporte Rey. El Spice Boy ya aguarda por la llegada del argentino a la ciudad de Miami en unas semanas.

“¿Qué ha pasado?”

“Siempre he dicho, desde el principio, que si tuviera la oportunidad de traer a los mejores jugadores del juego a Miami, en cualquier momento de sus carreras, lo haría. Siempre he hecho ese compromiso con nuestros fanáticos”, empezaba Beckham en The Athletic sobre ese deseo por ver al argentino en La Florida desde hace años.

Una singular forma de enterarse de todo: “Hace un par de semanas, me desperté con alrededor de un millón de mensajes en mi teléfono. “Estaba pensando, ‘¿Qué ha pasado? Normalmente no recibo tantos mensajes’. “De repente, escuché que Leo salió y anunció que vendría a Miami. Obviamente, no fue una sorpresa para mí”.

“Entonces, cuando escucho que uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador, que ha ganado todo en el juego, que sigue siendo un gran jugador, todavía joven y sigue haciendo lo que hace, quiere jugar para mi equipo, es un gran momento para nosotros”, palabras de un David Beckham que como toda la MLS, vibra y piensa alrededor del nombre de Messi desde hace semanas.