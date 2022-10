2023 será la fecha donde el mundo entero conocerá el ganador de un disputa que cambiará para siempre este deporte. UEFA vs. Superliga, una lucha donde los Estados Unidos se viene convirtiendo en el territorio a conquistar desde hace meses.

Estados Unidos, clave en el futuro de la ‘guerra’ Superliga vs. UEFA

Es la gran puja que definirá el futuro no solo del fútbol europeo, sino de toda la pirámide que compone este deporte en los cinco continentes. En medio de la expectativa por lo que digan los tribunales de la Unión Europea en el 2023 y tras las palabras de su nuevo CEO, te contamos por qué Estados Unidos es tan importante en la lucha UEFA vs. Superliga.

La historia hasta aquí es más que conocida. En primavera del 2021 los doce clubes mas importantes del viejo continente saltaron en un comunicado donde anunciaban la aparición del que sería el nuevo torneo de élite en Europa y que nacía como principal protesta ante la Champions League que será inaugurada en el 2024. Todo quedó en veremos tras las protestas de jugadores, ligas y aficionados en el Reino Unido, pero la Superliga ha estado lejos de quedarse quieta.

Desde entonces hemos visto como la puja ha pasado al apartado legal, donde se espera que desde el próximo mes de enero Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte sentencia, pero como decimos ambas partes del tablero no han dejado de moverse y han puesto sus ojos en el territorio donde quieren marcar presencia. Estados Unidos y su comunidad, la gallina de los huevos de oro en la disputa que sin importar a quien escoja como ganador, habrá cambiado este deporte tal y como lo conocemos.

Objetivo número uno

La población norteamericana se encuentra cada vez más interesada en el fútbol, así como las empresas que se encargan de transmitir a lo largo de los 50 estados de un país donde no son gratuitos los últimos movimientos tanto de UEFA como de la Superliga. Que Real Madrid, Barcelona y Juventus hayan tenido que jugar entre si en la última pretemporada no solo tiene que ver con la exclusión que han recibido por parte del resto de Europa o con esa tradición de ir a USA en verano, sino igualmente con el deseo de mostrar en la tierra prometida como su certamen no tendrá iguales en el mercado.

Las Vegas, San Francisco, Dallas y Los Ángeles se vieron paralizadas por la presencia de estos clubes, en cuyas comitivas y a diferencia de los últimos años dijeron presentes Florentino Pérez, Joan Laporta y Andrea Agnelli. Si tenemos en cuenta que además JP Morgan se encuentra detrás de las bases financieras del torneo, la ecuación se hace aún más simple de entender en este sentido.

Pero UEFA también viene metiendo mano en el norte de América. Los derechos televisivos vendidos en EEUU a CBS, Viacom y Paramount por 1.500 millones de euros en un contrato que tiene como máximo objetivo promocionar la nueva Champions del ente, suponen un récord para Nyon y hacen entender que los fanáticos del viejo continente no son el mercado a explotar, sino más bien el que exportará a Estados Unidos un producto que en 2023 traerá novedades.

La comunidad latina, el crecimiento de la MLS y el poder adquisitivo del ciudadano promedio en USA llaman la atención de tanto UEFA como Superliga, donde en ambos casos y en silencio se vienen preparando para mover ficha cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte sentencia. Los Estados Unidos de Norteamérica, el territorio que se disputan y reparten los contingentes del juicio que cambiará para siempre la historia y pirámide de este deporte.