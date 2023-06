El futuro de Lionel Messi se encuentra más cerca que nunca de dar informes oficiales y si bien por Barcelona nadie pierde la esperanza de poder recuperar a su hijo pródigo, tanto desde Estados Unidos como por Arabia Saudita cruzan los dedos ante lo que puede ser el inicio de una nueva era. Por Cataluña ya filtran cómo será la propuesta formal del Inter de Miami para quedarse con el argentino desde el 1 de julio.

La MLS tiene a Lionel en su retina desde hace varios años y con el claro objetivo de empezar un camino rumbo a la Copa del Mundo del 2026 donde La Pulga será el principal embajador de la marca. Si bien se hace imposible competir con el cariño que éste tiene por Barcelona y con las interminables cantidades de dinero que oferta Oriente Medio, desde Norteamérica trazan una estrategia que incluye a varios actores de poder y dónde incluso compañías como Apple apuestan por la llegada de Messi.

Sport y The Athletic son quienes desvela cómo la propuesta del Inter de Miami de David Beckham busca hacerse fuerte ante sus competidores. Sumado al sueldo que el argentino recibirá por Florida, aparece en primer lugar acuerdos tanto con la MLS como por Apple de cara a ofrecerle al rosarino formar parte de los paquetes por ingresos de derechos de televisión que tengan las transmisiones del certamen desde su arribo.

Repetimos que esto no igualará lo que se ofrece desde Arabia, más sí mucho dinero con ese contrato por 10 años entre ambos entes por 2500 millones de dólares. La llegada de Lionel por supuesto dispararía las audiencias y las suscripciones de un torneo que pasaría a ser más internacional que nunca.

Mucho más

Desde el medio también nombras a marcas como Adidas en esa operación para llevar a Messi a los Estados Unidos. El argentino recibiría una parte extra de los ingresos que genere en la MLS gracias a su acuerdo con la compañía de indumentaria deportiva y desde que empiece su participación en la liga. Hablar de cifras apuntan, es todavía incalculable.

Por último pero no menos importante, se nombra por The Athletic como la MLS le ofrecerá a Lionel Andrés Messi la posibilidad de comprar una franquicia por el certamen. Tal y como ocurriese con David Beckham en el 2007 cuando este firmaba su llegada a Los Ángeles Galaxy, desde la liga norteamericana se pretende que convertir a La Pulga no solo en un activo sobre el césped del torneo, sino igualmente en un empresario más de un certamen que con su llegada llegaría al siguiente nivel. La propuesta apuntan ya se encuentra en manos de Jorge Messi.