El argentino regresó a la actividad con un Inter Miami que festejó un nuevo tanto de Messi en la derrota ante Atlanta. Hace casi dos años que no se daba un contexto de este tipo.

Inter Miami esperaba por el regreso de un Lionel Andrés Messi que venía de perderse los últimos encuentros por diversas cuestiones físicas. El argentino marcó en la derrota ante Atlanta United en La Florida para quedarse sin una marca que tenía casi dos años de vigencia. No le ocurría desde una de sus últimas aventuras con la selección Argentina. Retorno amargo para La Pulga y un proyecto que sigue líder en su Conferencia a la espera de lo que haga Cincinnati.

Ganaba Atlanta en Miami por 0-2. Saba Lobzhanidze y su doblete hacían soñar al ex equipo de Gerardo Martino con tomar la nueva casa de Messi en la MLS. La Pulga tuvo su momento al 62 tras un pase de Busquets. Bombazo desde fuera del aérea, zurdazo abajo y festejo para un Inter que finalmente no podría dar vuelta la ecuación. Fue 1-3 a favor de la visita, así como la primera vez en casi dos años donde Lionel pierde un partido donde deja su huella a base de goles. No ocurría desde Qatar 2022.

Correcto. Desde aquel penalti ante Arabia Saudita en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de selecciones del 2022 que Messi no se iba sin puntos en un choque donde podía vencer al guardameta rival. Los goles de Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari en solo cinco minutos supusieron un huracán que hizo dudar a los más creyentes en el proyecto de Lionel Scaloni. La película y su final nos lo sabemos todo, pero ejemplifica a la perfección la dificultad que tiene buscar vencer a La Pulga cuando este llega a un grito sagrado. Desde el 22 de noviembre del 2022 no le pasaba esto a Leo.

Martino habló en rueda de prensa de un equipo goleado en lo físico. También fue consultado sobre si Lionel se encuentra dosificando esfuerzos de cara a la Copa América que empieza en un par de semanas. La decisión de no ir a Canadá sigue vigente en la prensa local: “Yo no puedo responder a esas especulaciones porque no tienen ningún tipo de fundamento. Es probable que el viaje (a Vancouver), sobre todo a los jugadores que jugaron y jugaron los noventa minutos les haya pasado algún tipo de factura”.

Messi no perdía un partido donde marcó desde el 2022: IMAGO

Más allá de especulaciones Messi vive un inicio de temporada brillante. Son ya 11 goles y 12 asistencias en 13 partidos de esta nueva temporada para Leo en una MLS revolucionada por su nivel en este comienzo del 2024. Se sueña en grande por una ciudad de Miami que tras quedarse sin playoffs en la campaña pasada, se muestra como un candidato firme para buscar el gran título que le falta al proyecto de David Beckham y compañía. Se acerca el parón por la Copa América.

¿Messi a los Juegos Olímpicos?

Es el gran tema de conversación por Miami ahora mismo. La posible presencia de Julián Álvarez y Dibu Martínez en la lista de Javier Mascherano supone el peor de los temores para unas Garzas que no quieren quedarse sin La Pulga tras el final de la Copa América. Si ocurre, supondrá no contar con Leo hasta casi mediados del mes de agosto. Alarmas prendidas en el sur de Estados Unidos.

El calendario de Messi en la Copa América

La Pulga y Argentina defenderán el título conseguido en el Maracaná dentro de pocos días. 20 de junio ante Canadá, 25 contra Chile y finalmente el día 29 de junio vs. Perú, los primeros pasos a dar por parte de los hombres de Lionel Scaloni. Se busca el cuarto título de un proyecto que inicia la defensa de las tres coronas conseguidas desde el 2021.