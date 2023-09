El calendario de la temporada MLS 2023 tenía marcado el 16 de septiembre como el día en el que Lionel Messi jugaría en el estadio más grande de todo el fútbol de Estados Unidos. Sin embargo, Leo no dijo presente en Atlanta United vs. Inter Miami por un descanso programado y el comisionado de la liga decidió hablar al respecto.

Los más de 70.000 aficionados asistentes al estadio Mercedes-Benz se quedaron con las ganas de ver al jugador argentino, pero lo que sí hubo fue un show de goles, ya que Atanta United le ganó 5 a 2 a Inter Miami y le quitó un invicto de 12 partidos que llevaba en la era de Leo Messi.

Mientras que en ligas deportivas de Estados Unidos como la NBA implementaron un cambio de reglas para sancionar a los equipos que le den descanso a los jugadores estrella sin tener una lesión, Don Garber, comisionado de la MLS, le envió un mensaje contundente a Inter Miami por hacer descansar a Lionel Messi sin estar lesionado. ¿Los sancionan?

Comisionado de MLS le envía un mensaje a Inter Miami por el descanso a Messi

Luego de que Gerardo ‘El Tata’ Martino dijera que Messi “no tiene ninguna lesión. Pero primero vamos a determinar si está en condiciones de viajar o no“, el mismo DT confirmó que no jugó en la derrota de Inter Miami del 16 de septiembre de 2023 por una fatiga muscular. ¿Llega al partido vs. Toronto FC del miércoles 20 de septiembre a las 19:30 ET (20:30 ARG)? Según el canal TyC Sports y el Diario Olé todo apunta a que Leo regresara para este encuentro. Y sí le hubieran dado más descanso a Lionel, tampoco habría problema según el comisionado de la MLS.

“Que el jugador no juega para descansar es algo que yo, como comisionado de la liga, si eso es lo mejor para él desde la perspectiva de salud y seguridad, lo apoyaré (…) Ningún comisionado de la liga puede obligar a ningún equipo o jugador a hacer lo que no es lo mejor para el interés, la salud y la seguridad del jugador, Messi probablemente ha jugado más partidos de los que nadie esperaba. Rápidamente se unió y jugó la US Open Cup y la Leagues Cup, también para su país donde marcó un gol contra Ecuador. Son muchos juegos para alguien que ha hecho tanto dentro y fuera del campo. Estas son decisiones que los clubes deben tomar y los comisionados apoyarán cualquier decisión que tome el equipo”, dijo Don Garber, comsionado de la MLS en conferencia de prensa.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del partido ante Atlanta United, Inter Miami tendrá pocos días de descanso. Jugará el próximo miércoles 20 de septiembre ante Toronto FC en el estadio DRV PNK a las 19:30 ET (20:30 ARG). Se espera que Lionel Messi retorne al equipo titular tras no estar convocado en los últimos dos juegos.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.