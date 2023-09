David Beckham vive el mejor momento desde que se convirtió en 2018 como uno de los dueños de Inter Miami. Los ojos del mundo del fútbol están puestos sobre el equipo rosa de la MLS por la llegada de Lionel Messi, así que el exjugador inglés no dudó en aprovechar el momento e hizo un gran anuncio. Sin embargo, Leo no ha reaccionado.

¿No le gustó a Messi? Con más de 83.1 millones de seguidores en Instagram, Beckham pasó a tener al jugador argentino como uno de los principales protagonistas de sus publicaciones desde el 15 de julio. Leo no dudó en responderle con el primer título en la historia de Inter Miami, pero en esta ocasión no fue el actor estelar del anuncio en cuestión.

Mientras que a Inter Miami y a Lionel Messi se le viene un calendario de partidos en los que podrá ganar el segundo título en la historia del equipo en la final de la US Open Cup 2023, David Beckham decidió llevar su carrera como futbolista a la pantalla chica.

¿No le gustó? El anuncio de Beckham que Messi pasó por alto sin reaccionar

Inter Miami reaccionó con cuatro emojis y una leyenda del deporte como lo es Tom Brady le escribió “felicitaciones, no puedo esperar para verlo”. A partir del miércoles 4 de octubre se podrá ver el anuncio que David Beckham hizo y, que por ahora, Lionel Messi pasó por alto.

“Diez años después de que me retiré del fútbol, ​​estoy orgulloso de compartir el primer avance de BECKHAM, mi serie documental de Netflix. Estoy muy agradecido con Fisher Stevens por su colaboración durante los últimos dos años para hacer realidad este proyecto. Muchas horas de conversaciones, muchas historias que nunca he contado y muchas personas de mi vida y carrera compartiendo sus recuerdos. No puedo esperar a que todos lo vean”, anunció Beckham en Instagram y el respectivo ‘Me Gusta’ (like) de Messi no ha llegado.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

¿Cuáles son los refuerzos de Inter Miami durante este mercado?

Inter Miami revolucionó el mercado de la MLS con los fichajes de Lionel Messi (PSG), Sergio Busquets y Jordi Alba (FC Barcelona). A ellos se le sumaron las contrataciones de Diego Gómez (Libertad), Facundo Farías (Colón) y Tomás Avilés (Racing). Además, contrataron como nuevo entrenador a Gerardo Martino.