Lionel Messi siempre es noticia. Por ejemplo, en la actualidad la mirada está sobre él porque todavía no puede ser tenido en cuenta por Gerardo Martino en el Inter Miami a raíz de la molestia muscular que lo marginó de los últimos compromisos tanto en el elenco norteamericano (por la MLS y la US Open Cup) como en la Selección Argentina (se lo vio en el banco de suplentes del Estadio Hernando Siles de La Paz vs. Bolivia por las Eliminatorias).

Pero además, por fuera de lo estrictamente deportivo, surgen algunos temas a su alrededor que, por lo general, toman repercusión en redes sociales, como el video que se viralizó en el que se lo ve firmando decenas de camisetas del Inter Miami, de la Selección Argentina y del Fútbol Club Barcelona (por lo menos en la filmación no se ven del París Saint-Germain).

Tales imágenes llamaron la atención por la cantidad de prendas que debieron quedar con la estampa de puño y letra del propio futbolista, una tarea que, por lo visto, le demandó un buen rato. Pero además, generó curiosidad en los usuarios que consultaban en los comentarios de las publicaciones cuál era la razón de la producción del video.

¿De qué se trata? De un convenio que estrechó Lionel Messi con Icons.com, un sitio dedicado a la venta de indumentaria firmada por figuras del mundo del deporte. ”Tomamos fotografías y videos de los jugadores firmando los artículos. Proporcionamos detalles de dónde y cuándo se firmó cada artículo en nuestro Certificado de Autenticidad (COA) oficial”, aclara la compañía para demostrar su veracidad.

En la web se puede apreciar que una camiseta firmada por Messi se puede obtener a cambio de 2.399 libras. Un precio para nada accesible. También hay cuadros -siempre con la firma del protagonista- a 1.399, tanto de Leo como de otras personalidades destacadas como Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho y Benzema, entre otros.