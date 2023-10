Domingo primero de octubre, a 24 horas del Inter Miami vs. New York City FC, a 72 (o máximo 96) horas de la confirmación de la lista de Lionel Scaloni y a once días del partido que la Selección Argentina debe disputar contra Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, hay más dudas que certezas sobre Lionel Messi.

Es que la Pulga no pudo ser tenido en cuenta por Gerardo Martino para el compromiso por la Major League Soccer (siendo este el cuarto partido que se pierde desde su retorno de La Paz, en donde tampoco jugó) que se llevó a cabo este sábado 30 de septiembre en el DRV PNK Stadium (Leo alentó a sus compañeros desde una de las plateas).

Con este escenario, parece ser más probable que Lionel Scaloni opte por cuidar a Lionel Messi, más allá del placer que el propio futbolista reconoce que siente cada vez que le toca sumarse al plantel de la Selección Argentina. Lo cierto es que acarrea una dolencia, que desde el cruce con Ecuador maquillan como una molestia muscular, la cual lo tiene a maltraer en el Inter Miami.

Además, tanto el cuerpo técnico del Inter Miami como el de la Scaloneta ven que en el horizonte se asoman partidos trascendentales en los cuales necesitarán del mejor estado físico de Messi posible. Por un lado, el elenco de Florida, que ya está en etapa de definiciones (busca clasificar a los playoff y en caso de entrar decidirá sus aspiraciones para ser campeón de la MLS), no lo quiere apresurar porque sabe que puede ser contraproducente.

Mientras que en la Selección Argentina ya observan que se aproximan los clásicos con Uruguay y Brasil, dos cruces sumamente relevantes para suscribir lo cosechado bajo el ala de Scaloni: Copa América 2021, Copa de Campeones Conmebol – UEFA 2022 y, por supuesto, la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022.