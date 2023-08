Beckham, sin piedad: Dijo que Inter Miami no estaba preparado para Messi y lo dejaron sin trabajo

El impacto de Lionel Messi aún no había tocado suelo norteamericano y un jugador del Inter Miami no tuvo reparos en decir que Inter Miami no estaba preparado para la llegada de Leo. Unos días después, se quedó sin trabajo. David Beckham y los otros dueños del equipo, sin piedad.

¡A los antecedentes! Nick Marsman jugó 30 partidos en el Inter Miami en los que recibió 45 goles. El arquero, de 32 años, no pudo consolidarse como titular y frente a la llegada de Gerardo Tata Martino la decisión sobre la continuidad del portero fue radical. ¿Por hablar sobre Leo Messi?

Una vez que se confirmó la elección del Inter Miami como el nuevo equipo de Lionel Messi, Marsman le dijo a ESPN que “personalmente creo que el club no está listo para la llegada de Messi. Tenemos un estadio temporal, la gente puede meterse a la cancha, vamos al estadio sin seguridad. Ojalá que venga, pero creo que no estamos listos”.

Cuando todo parecía alegría por la gran victoria en penaltis contra FC Dallas y la respectiva clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup 2023, Inter Miami decidió hacer oficial que aquel jugador que dijo que el equipo no estaba prepada para la llegada de Leo Messi se quedó sin trabajo. Malas noticias para Nick Marsman.

“Inter Miami CF anunció que ha ejercido su rescisión del Cargo por Presupuesto Salarial del contrato de la Major League Soccer (MLS) del arquero Nick Marsman”, informó el equipo, cuyo uno de los dueños es David Beckham, antes del próximo partido de Messi que será el viernes 11 de agosto de 2023.