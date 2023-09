El momento exacto en el que se lesionó Lionel Messi en el Inter Miami vs. Toronto

Lionel Messi sigue preocupando al cuerpo técnico del Inter Miami encabezado por Gerardo Martino. Después de no poder estar en el duelo ante Atlanta United (fue caída de los de Florida por 5 a 2), frente al Toronto pidió el cambio cuando apenas iban 37 minutos de la primera mitad, algo totalmente inusual en el 10 de la Selección Argentina.

Ante esta atípica situación, el Tata, si bien se mostró optimista en las declaraciones posteriores al triunfo 4 a 0 sobre el elenco canadiense, internamente contempla la posibilidad de que Leo se pueda perder el juego vs. Orlando Citypor la MLS del próximo domingo 24 de septiembre y la Final de la US Open Cup contra el Houston Dynamo del miércoles 27.

Respecto a lo que fue la dolencia que sintió Lionel Messi, a la postre, la causa que lo empujó a solicitarle la sustitución al estratega Gerardo Martino, el medio digital Cracks publicó un video del instante preciso en el que sufrió el malestar. A la Pulga se lo ve que recibe el balón, da una media vuelta y habilita en profundidad a uno de sus compañeros.

Cuando culminó su intervención, se lo ve deambulando en el círculo central del campo del DRV PNK Stadium agitando una de sus piernas, clara reacción de que algo, de repente, no estaba bien en su físico. Por cierto, en su lugar ingresó el delantero Robert Taylor que cumplió con su participación al anotar dos de los cuatro tantos de la goleada del Inter Miami.

La cara de Lionel Messi tras el cambio denotó su preocupación

La cámara oficial de Apple TV captó los gestos de Lionel Messi durante los segundos posteriores al cambio producido a los 37 minutos del primer tiempo del Inter Miami vs. Toronto por la MLS. Claramente se lo vio preocupado, dado que arrastra una ausencia con la Selección Argentina (vs. Bolivia) y una con el elenco de Florida (vs. Atlanta United).