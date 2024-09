Lionel Messi ha vuelto. Es la mejor noticia para un Inter Miami que ahora mismo goza de una nueva función de élite por parte del argentino en la MLS. Los goles ante Philadelfia, acompañados de un nuevo récord imposible para La Pulga por la Mayor League Soccer. Nunca un jugador lo había conseguido en tan poco tiempo. Las Garzas esperan por un final de la primera fase donde ya tienen su plaza asegurada para los playoffs.

Los dos goles firmados por Messi en su retorno tras 105 días de inactividad dejan registros de peso. Concretamente, La Pulga ha sido el jugador que más rápido marca 15 goles y da 15 asistencia en la MLS. El récord empezó a inundar las redes de un torneo que presumió de la figura del encuentro entre Philadelfia e Inter Miami. Ojo, por que apunta a ser un registro que será difícil de igualar ya que Leo lo ha conseguido en solo 19 partidos. Tata Martino recupera a su mejor jugador.

“La verdad que un poco cansado. La humedad y el calor de Miami no ayudan mucho tampoco, pero tenía muchas ganas de volver, mucho tiempo fuera de las canchas. De a poquito me fui entrenando con el grupo, me fui encontrando bien y por eso decidimos que iba de arranque. Muy contento y muy feliz”, reflexionaba el propio Messi a pie de campo y luego de volver a jugar de manera oficial tras la lesión. No olvidemos que Leo no lo hacía desde la final de la Copa América ante Colombia por La Florida. Jornada de festejo, de récord y de potenciar la candidatura de Las Garzas en la MLS.

Inter Miami sigue a paso firme. La Conferencia Este le ve como puntero tras un total de 28 jornadas donde Messi y sus compañeros han firmado un total de 62 puntos. 19 victorias, 5 empate y apenas 4 derrotas confirman el crecimiento de un equipo que ahora mismo saca hasta 10 unidades de diferencia a su más cercano perseguidores, el Cincinnati. Pero es que ni siquiera en la otra Conferencia LA Galaxy, con 55 puntos, iguala el rendimiento de un equipo que con Martino al frente sueña con el título a finales de año.

El entrenador argentino elogió el momento de forma de sus hombres. No fueron semanas sencillas sin Messi y lentamente se recupera una velocidad crucero necesaria para terminar la primera fase con líderes. Martino, ilusionado con lo que viene por delante: “Hoy estamos primeros con una gran diferencia y merecidamente. Ojalá podamos terminar en lo más alto, por lo que significa y por lo que se viene después también”.

Los números de Messi en Inter Miami

La Pulga llegó para revolucionar la MLS. De momento Messi ya ha levantado la Leagues Cup a nivel de títulos con una entidad en la que ya tiene 27 goles y 17 asistencias en un total de 30 partidos. Todo esto no nos olvidemos con diversas lesiones e incluso varios compromisos con la selección Argentina.

Los próximos partidos de Messi en la MLS

Solo restan seis partidos para que comiencen los playoffs de la MLS. Inter Miami necesita solo 9 puntos de los próximo 18 para asegurarse terminar la fase de todos contra todos como lideres. Atlanta, New York City, Charlotte, Columbus, Toronto y New England, lo que le resta a Messi y compañía hasta el próximo 20 de octubre en la MLS.