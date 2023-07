El impacto de la llegada de Lionel Messi en Estados Unidos tocó la puerta de analistas expertos. ¡Toc, toc! Y no la dudaron en abrir con una gran comparación que puso al jugador del Inter Miami a la altura de dos leyendas del deporte de USA.

Leo Messi jugó el segundo partido con Inter Miami y tras otro gran espectáculo con dos goles y una asistencia, dos periodistas que asistieron al estadio DRV PNK el 25 de julio de 2023 se dieron cuenta que lo que genera el jugador argentino se llegó a vivir con dos exjugadores históricos del béisbol de la MLB.

En el béisbol de las Grandes Ligas se vivió una auténtica batalla deportiva entre dos máquinas de conectar jonrones y tal fue el impacto en los aficionados que hasta las prácticas de bateo empezaron a tener miles de aficionados. Lo mismo está pasando cuando Lionel Messi sale a calentar con Inter Miami. Este show que se vive con Leo fue el argumento principal de la épica comparación.

En USA comparan a Messi con dos leyendas del deporte americano

Mientras que Barry Bonds se retiró de la MLB tras 22 temporadas en las que logró los récords de la mayor cantidad de jonrones en la historia (762) y en una temporada de la Liga Nacional (73), Mark McGwire no se quedó atrás y conectó 583 cuadrangulares de por vida con una campaña de 70 vuelacercas. Con estas dos leyendas del deporte americano fue comparado Leo Messi.

“Sentí que me gustaban un poco las escenas de un deporte diferente, en una era diferente: cuando Mark McGwire y Sammy Sosa lideraron el resurgimiento del béisbol con su carrera de jonrones y sus sesiones de práctica de bateo se convirtieron en una parte tan importante del espectáculo como de los juegos”, dijeron Paul Tenorio and Pablo Maurer, del portal The Athletic, luego de ver un partido en vivo de Lionel Messi con Inter Miami.