Inter Miami no pudo lograr el milagro y quedó fuera de los playoffs de la MLS. Pese a tener dos partidos pendientes, el elenco de Lionel Messi se despidió del gran objetivo que se habían planteado esta temporada.

Las ‘garzas’ cayeron por 1-0 ante Cincinnati y quedaron penúltimos en la Conferencia Este. Ahora la temporada tiene plazo fijo de finalización, lo que abre la opción de una posible salida del capitán de la selección de Argentina.

¿Dónde va a jugar Messi?

Una posible cesión de Lionel Messi se ha transformado en el tema más comentado en los últimos días. En ocasiones anteriores lo hicieron jugadores como Thierry Henry y David Beckham, por lo que se especula que Messi podría seguir sus pasos.

“Inter Miami quedó eliminado. Después del partido del 21 de octubre, no jugará otro encuentro hasta finales de febrero”, apuntó Fabrizio Romano. El experto en fichajes justamente apuntó a que Messi podría pasar cuatro meses sin actividad. Por lo que se vuelve a revivir el anhelo de un posible retorno a Barcelona.

Rumor que fue abordado por Gerardo Martino, quien tuvo una particular reacción a esta cesión. “¿Messi a Barcelona?, ¿No será a pasear? Sinceramente no sé nada. Que Lionel vaya visitar Barcelona, lo veo probable. Pero -sobre que pueda jugar- no tengo idea de eso”, expresó sorprendido el Tata.

“A Messi lo vi bien, ya no tiene ningún problema de la lesión. Ha jugado muy poco y quizás por eso se le vio falto de ritmo. Hicimos un primer tiempo de lo mejor del último tiempo pero no sacamos la diferencia”, agregó Martino sobre el partido de Messi y la derrota de Inter Miami.