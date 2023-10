Ni si quiera uno de los mejores en la historia del fútbol los pudo salvar. Inter Miami necesitaba ganar contra FC Cincinnati en la jornada MLS del 7 de octubre de 2023 para mantener vivas las posibilidades de clasificar a los Playoffs, pero ni con Lionel Messi por más de 30 minutos lo consiguieron.

Cuando los más de 20.000 aficionados asistentes al estadio DRV PNK esperaban por el ingreso de Leo Messi, los que dijeron presente en el primer tiempo fueron los palos. Primero fue Tomás Avilés, luego Josef Martínez y, por último, Benjamin Cremaschi. A Inter Miami no le quería entrar el gol.

¿Hora de recomponer el camino? El entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino le dio ingreso a Messi al minuto 10 del segundo tiempo, pero aún así el equipo no jugó mejor. Incluso, el arquero Drake Callender empezaba a ser la figura de Inter Miami con una atajada por aquí y otra por allá.

Oficial: Inter Miami perdió y ya se sabe cuándo acaba la temporada de Messi

A pesar de que a Inter Miami le quedan dos partidos por jugar en la temporada MLS 2023, ya quedó eliminado de los Playoffs de manera oficial porque así sume los seis puntos que le faltan por disputar no alcanza a llegar a la novena posición. ¡Y eso no es lo peor! Ya se sabe cuándo acaba la temporda de Lionel Messi.

Luego de regresar de la convocatoria con la Selección Argentina para las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, a Leo Messi le quedarán dos partidos con Inter Miami. El primero, 18 de octubre vs. Charlotte FC, se lo perdería, ya que es un día después del partido contra Perú. Después, la temporada acabará para Lionel el sábado 21 de octubre tras el último juego en la MLS 2023. También será contra Charlotte FC. A nivel de clubes, el jugador argentino volvería a jugar hasta febrero de 2024 cuando inicie la próxima campaña de la liga de Estados Unidos.

¿Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi con Inter Miami?

Luego de la derrota 0 a 1 contra FC Cincinnati, el próximo partido de Inter Miami será vs. Charlotte FC el miércoles 18 de octubre a las 20:00 ET (21:00 ARG). Con el equipo ya sin posibilidades de clasificar a los MLS Playoffs 2023, Lionel Messi no jugaría este encuentro, ya que es un día después de Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.