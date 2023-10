Nadie dijo que el desafío iba a ser fácil, sobre todo si cuando empezaba la era de Lionel Messi en Inter Miami el equipo iba último en la tabla de posiciones de la Conferencia Este. Pero… ¿Cómo no ilusionarse con uno de los mejores jugadores del mundo? Álvaro Morales no se olvidó de Leo tras la eliminación en la temporada 2023, pero le hizo una épica propuesta la MLS para que clasifiquen a los Playoffs.

Inter Miami perdió 0 a 1 contra FC Cincinnati, y a pesar de que le quedan dos partidos por jugar, ya no puede alcanzar la novena posición que le hubiera dado un partido de eliminación directa para clasificar a los MLS Playoffs 2023. Mientras que Messi y compañía mostraban su frustración, Morales se divertía en X (Twitter).

Luego de confirmarse la eliminación de Inter Miami en la MLS 2023, Álvaro Morales, periodista de ESPN, publicó el siguiente mensaje en X: “¿Cómo? El “todopoderoso” Messi no pudo llevar a Miami a Playoffs. ¿Pues no que es el ‘GOAT’? “Es que él no puede solo”, saldrán a justificarlo los Messilovers. ¿Faltaron penales?”. ¡Y lo más picante estaba por llegar!

La épica propuesta de Álvaro Morales para que Messi clasifique a Playoffs

Con la noticia que la temporada a nivel de clubes tendrá el último partido para Lionel Messi el 21 de octubre de 2023 en Charlotte FC vs. Inter Miami, no jugaría hasta que inicie la próxima temporada de la MLS en febrero de 2024, Álvaro Morales hizo una propuesta irónica para que Leo y compañía clasifiquen a Playoffs. Eso sí, donde se llegara a dar sería épico.

“La única manera que Messi clasifique a Playoffs es por decreto de la MLS. Si tanto les interesa el negocio, deberían clasificar a todos…”, publicó Morales en X (Twitter) con una alta dosis de ironía en un mensaje que se hizo viral en 3, 2, 1…

¿Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi con Inter Miami?

Luego de la derrota 0 a 1 contra FC Cincinnati, el próximo partido de Inter Miami será vs. Charlotte FC el miércoles 18 de octubre a las 20:00 ET (21:00 ARG). Con el equipo ya sin posibilidades de clasificar a los MLS Playoffs 2023, Lionel Messi no jugaría este encuentro, ya que es un día después de Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en trece partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.