Lionel Messi ha revolucionado la MLS con su llegada al Inter Miami y poco a poco la liga se va llenando de jugadores destacados. El ‘Efecto Messi’ ha transformado al club de David Beckham y este lunes se presentaron dos nuevos refuerzos.

Se trata de dos futbolistas argentinos que llegan desde la Liga Profesional, con Tomás Avilés, ex Racing, y ‘La Joya’ Facundo Farías, quien destacó en Colón de Santa Fé. Justamente el ex sabalero habló con la prensa y reconoció la importancia de Messi en su decisión.

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV.

La influencia de Messi

Al ser consultado sobre los motivos de su llegada al Inter Miami, Farías explicó que fue “más que nada la idea de jugar con Messi, creo que nadie lo va a dudar.”

También recordó una foto que se sacó con el capitán de la selección unos meses atrás y reconoció que todo lo que sucedió después lo sorprendió: “esa foto fue uno o dos meses atrás, yo estaba lesionado todavía. No me esperaba jugar tan pronto con él”, declaró.

Aún así, como amante del fútbol, La Joya explicó que ya conocía bastante sobre la liga y el club, incluso antes de que pasara todo lo de Leo. “Conocía al Inter antes de la llegada de Messi, especialmente por David [Beckham]. Tengo ex compañeros jugando en la liga [MLS] que me contaron cómo es todo acá y eso también me convenció de venir.”

Los detalles del contrato de Facundo Farías con el Inter Miami

La Joya Farías firmó un contrato por tres años con el Inter Miami, válido hasta 2026. El contrato también cuenta con dos cláusulas de renovación, para 2027 y 2028.

A sus 20 años, el delantero llega a la MLS proveniente de Colón de Santa Fé en un traspaso que ronda los 5,5 millones de dólares. En adición, el club argentino se queda con un porcentaje de una futura venta.

Facundo Farías no podrá jugar para el Inter Miami en la Leagues Cup, puesto que la competencia ya se encuentra en etapa decisiva. No obstante, estará disponible para el club en los 11 compromisos que restan en la presente temporada de la MLS, donde el club se encuentra como colista de la Conferencia Este.