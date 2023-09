Final US Open Cup: ¿Quién es la niña que apareció con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo?

Como Lionel Messi no pudo jugar para el Inter Miami la Final de la US Open Cup vs. Houston Dynamo a raíz de una molestia que ya le hizo perderse tres de sus más recientes compromisos (uno de ellos fue el duelo en La Paz con Bolivia con la Selección Argentina por las Eliminatorias), la atención del evento estuvo más afuera que adentro del campo de juego.

Es que la Pulga se hizo presente en una de las plateas del DRV PNK Stadium para presenciar el encuentro y arengar a sus compañeros que, para pesar del argentino, cayeron 2 a 1 y quedaron en la puerta de una nueva consagración (el pasado 20 de agosto fueron campeones de la Leagues Cup al derrotar al Nashville por penales).

Por lo tanto, las cámaras de la transmisión oficial siguieron cada uno de los movimientos y de los gestos de Lionel Messi tanto en la previa como en el durante y en el post del Inter Miami vs. Houston Dynamo. Por eso, lograron registrar un acontecimiento que por los dichos recientes del protagonista llamó poderosamente la atención.

Resulta que Leo, como es de costumbre, llegó a la cancha acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Pero lo sorpresivo fue que en el ingreso al sector en el que iban a ver la final, la esposa de Messi se mostró con una niña en brazos, justo horas después de que el futbolista haya confesado querer buscar un sexto integrante para su familia de sexo femenino. Tal secuencia generó todo tipo de comentarios en redes sociales a raíz de la coincidencia del momento con las declaraciones.

¿Quién era la niña que apareció junto a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo?

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se mostraron con una niña en una de las plateas del DRV PNK Stadium para ver la Final de la US Open Cup que disputaron el Inter Miami y el Houston Dynamo. La menor es Bruna Alba Ventura, hermana de Piero y Paolo, los tres hijos de Jordi Alba con Romarey Ventura.