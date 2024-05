La figura de Sergio Ramos vuelve al ruedo cuando hablamos de Lionel Messi. Durante años fueron rivales en esos Real Madrid vs. Barcelona que detenían el planeta. Tras algo más de 24 meses como compañeros en PSG, ahora la MLS trabaja para que se vean nuevamente las caras en el soccer de los Estados Unidos. Un desconocido y debutante equipo llama la puerta del icono del Santiago Bernabéu o Sevilla.

La noticia empezó a circular con fuerza a lo largo de las últimas horas. The Athletic y el New York Times avanzaban conversaciones más que establecidas entre Sergio Ramos y la MLS. El defensor español de 38 años tiene contrato hasta junio en un Sevilla donde su renovación no termina de cerrarse. Estados Unidos se ofrece como vía para volver a verle ante los Messi, Luis Suárez o Sergio Busquets. Esto es todo lo que tienes que saber del San Diego FC.

Hablamos de la franquicia más joven del certamen. Tan joven que ni siquiera ha debutado en la Mayor League Soccer. Durante años la ciudad de San Diego soñó con un equipo en primera división e incluso Landon Donovan llegó a rozarlo como propietario del San Diego Loyal. No se llegó al objetivo, por lo que varios empresarios locales empezamos a trabajar en pro de un objetivo que se hizo realidad el pasado 18 de mayo del 2023. San Diego FC veía la luz bajo el dominio del empresario y expolítico británico-egipcio Mohamed Mansour. También hay presencia en cuanto a directiva se refiere de la Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay.

El equipo consiguió la licencia número 30 de la MLS para la próxima temporada o el 2025. Un hecho curioso sabiendo que el certamen no termina hasta finales del 2024. Habrá que ver cómo afecta a Ramos, pero lo cierto es que por The Athletic afirman que el andaluz ya habría recibido una oferta como ‘Designated Player’ del equipo. Hablamos de un slogan que también tiene Messi y que permite firmar contratos multimillonarios para quienes llegan con este bajo el brazo a la MLS. Apple lo hizo con La Pulga y habrá que ver si no hay empresas de este tipo detrás de la operación del ex Real Madrid.

San Diego FC quiere ser el nuevo destino de Sergio Ramos: MLS

Vamos con más del San Diego FC. Un equipo que hará de local en el Snapdragon Stadium. Un estadio multiusos, con mayoría de presencias en el fútbol femenino y una capacidad para 35.000 habitantes de la ciudad de California. Hablamos de una urbe plagada de esencia latina y que quiere ser una alternativa a los LAFC o Galaxy que han dominado la zona desde los inicios de la MLS. Azul, naranja y 18 líneas componen un escudo que homenajea al condado de San Diego y sus 18 localidades. Parece inminente el regreso de los Ramos vs. Messi y en plena Mayor League Soccer. Semanas claves apuntan por The Athletic.

Historial Ramos vs. Messi

Solo se dio en LaLiga, pero promete partidos del máximo nivel en caso de que San Diego consiga su objetivo. Ambos protagonista se enfrentaron en hasta 42 veces por España. Messi ganó 19 partidos y marcó 26 goles, mientras que Sergio Ramos venció en hasta 14 encuentros y marcó 5 tantos. Nueve empates cierran el historial, hasta aquí.

Sergio Ramos y Lionel Messi en uno de sus compromisos con PSG: IMAGO

Del ‘odio’ al amor

“Ya no me sorprende lo de Messi. En Barcelona estaba acostumbrado a decidir los partidos como lo hizo hoy. Me alegro de que ahora esté en mi equipo”, palabras del español sobre Leo tras un tanto de La Pulga con PSG. Durante años fueron rivales y luego caras más que unidad en un macroproyecto por París que nunca dejó el slogan de fracaso. Veremos si Estados Unidos vuelve a ponerles frente a frente.