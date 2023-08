La dura respuesta de Messi al equipo en USA que no quiere cambiar la cancha por su llegada

Llegó la hora de la primera conferencia de prensa oficial de Lionel Messi como jugador de Inter Miami y nada mejor que hacerlo en la previa a la final de la Leagues Cup 2023, que jugarán contra Nashville SC el sábado 19 agosto a las 21:00 ET (22:00 ARG). Leo se dio el lujo de responderle al equipo en USA que no quiere cambiar la cancha por su llegada.

Una vez se confirmó que Leo Messi iba a jugar con Inter Miami, la misma MLS, liga de fútbol de Estados Unidos, puso en marcha los preparativos para que la seguridad, los estadios y las canchas, estuvieran listos en vísperas de recibir al capitan de la Selección Argentina. Sin embargo, uno de los 29 equipos dijo: ¡Un momento!

Don Garber, comisionado de la MLS, le dijo al portal The Athletic qué era lo que esperaba por la llegada de Lionel Messi a Inter Miami: “Será una decisión de cada club cuando les toque jugar en esos estadios que no tienen césped natural. Mi expectativa es que harán los ajustes, pero hay mucho trabajo detrás de ello.” La respuesta de Leo estaba por llegar.

La dura respuesta de Messi al equipo que no quiere cambiar la cancha por su llegada

Charlotte FC juega en cancha sintética y frente al partido que tendrán contra Leo Messi e Inter Miami el 21 octubre por la última fecha de la MLS 2023 dejaron en claro que “todos nuestros partidos de la MLS están programados para jugarse en pasto artificial. No hay un plan para instalar pasto natural“. Lionel les respondió en 3, 2, 1…

“Tampoco tengo ningún problema con el tema de la cancha sintética. La verdad que hice todas mis inferiores en césped sintético. Toda mi vida jugué en esas canchas. Es verdad que pasó mucho tiempo y hace mucho tiempo no he vuelto a jugar en cancha sintética, pero no tengo problema en adaptarme otra vez”, dijo Lionel Messi y la respuesta a Charlotte FC fue dura y contundente.