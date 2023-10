Y un día tenía que volver. Inter Miami saltó a la cancha del estadio DRV PNK para jugar contra FC Cincinnati en la jornada MLS del 7 de octubre de 2023 y Lionel Messi volvió a estar disponible en el banco de suplentes. Durante la transmisión del partido, pusieron en duda la continuidad de un jugador estrella por la posible llegada de Luis Suárez.

¿Se despide de Leo Messi? El nivel de Lionel en Inter Miami iba a encontrar a jugadores que se entenderían mejor con el ’10’ argentino. Dicho y hecho. David Beckham y compañía decidieron renovar al delantero Leonardo Campana por cuatro temporadas más con opción de una campaña adicional. El otro ‘9’ del equipo sería quién le daría su lugar a Suárez.

“Luis Suárez es una opción para analizar“, le dijo Xavier Asensi, director comercial de Inter Miami, al diario Marca en agosto de 2023. ¿Qué pasó unos meses después? Renato Gaúcho, DT de Gremio, confirmó que el delantero uruguayo no seguirá en el equipo brasilero. Uno de los mejores socios de Messi sería agente libre.

El jugador estrella de Inter Miami que saldría por la posible llegada de Luis Suárez

Franco Panizo, del podcast Miami Total Fútbol, había instalado la narrativa que si Josef Martínez no acepta un recorte salarial, gana US$4.3 millones por temporada, se iría del equipo. Ahora, en la transmisión oficial de Apple TV de la derrota de Inter Miami vs. FC Cincinnati por 0 a 1 también pusieron en duda la continuidad del delantero nacido en Venezuela.

“Se comentaba algo, no sé si valdrá decirlo, hoy se anuncia que Luis Suárez no va a continuar con el Gremio de Porto Alegre, cosa que ya se intuía. Lo ha hecho oficial. ¿Qué pasará entonces con el vinotinto?”, dijo Eduardo Biscayart, de Apple TV, para poner en duda que Martínez siga en el equipo ante la posible llegada del atacante uruguayo.

¿Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi con Inter Miami?

Luego de la derrota 0 a 1 contra FC Cincinnati, el próximo partido de Inter Miami será vs. Charlotte FC el miércoles 18 de octubre a las 20:00 ET (21:00 ARG). Con el equipo ya sin posibilidades de clasificar a los MLS Playoffs 2023, Lionel Messi no jugaría este encuentro, ya que es un día después de Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.