La etapa de Josef Martínez en Inter Miami terminó, de acuerdo a los comunicados dados a conocer tanto por el club como por el jugador. Su paso por la franquicia de la Florida duró casi un año tras haber llegado en enero. Las cuestiones de su salida apuntan al cupo de extranjeros y a un tema salarial, necesario para la franquicia.

Josef Martínez se despidió de Inter Miami a través de sus redes sociales en donde también publicó un video con sus mejores momentos en la institución. “Ha sido una bonita etapa. Conservaré siempre el cariño que me dieron. Gracias a todos por este año tan especial. Y principalmente a miles de venezolanos por tanto amor y hacerme sentir en casa“, dijo.

La franquicia de la Florida confirmó primero su salida, al igual que la de los jugadores Víctor Ulloa y Jake LaCava. Los tres jugadores son los primeros en despedirse de la institución, aunque no se descarta que haya más despidos en las próximas semanas.

Martínez terminó de esta manera una etapa en donde jugó 2.570 minutos durante 40 partidos con Inter Miami donde marcó 12 goles y dio tres asistencias. Aprovechó la oportunidad para jugar con Lionel Messi y fue su acompañante de ataque durante varios partidos, aunque su rendimiento desde entonces fue de mayor a menor. Queda en la historia de la institución por el primer título en la Leagues Cup.

¿Por qué Josef Martínez se va de Inter Miami?

La salida de Josef Martínez se da en buenos términos. Había llegado a Inter Miami en enero de este 2023 en condición de agente libre, por lo que no tuvieron que pagar dinero de fichaje. No obstante, se convirtió en uno de los jugadores de mejor salario de la institución. Este es un detalle no menor teniendo en cuenta su salida.

El ex delantero de Atlanta United, de acuerdo a los montos del sitio web MLS Players, percibía un salario de 4 millones de dólares, con bonos hasta por 4.3 millones de dólares totales. De hecho, es el séptimo mayor sueldo de toda la liga estadounidense. Sólo Lionel Messi lo superaba en Inter Miami.

El tema salarial es una de las razones de la salida de Josef Martínez de Inter Miami. Al ser uno de los sueldos más altos de la institución, su situación no era agradable para la directiva. Además, la idea es sumar otro centrodelantero para 2024 con Luis Suárez como el firme candidato a fichaje.

Pagar el salario de Suárez es complicado por el límite salarial. Por eso, la decisión de la directiva fue liberar uno de los sueldos más altos de la institución. Ahí es donde entró Josef Martínez, quien además tenía contrato hasta final de temporada. Por lo cual, no debían pagarle ningún tipo de resarcimiento.

El tema del cupo de extranjeros tampoco es un punto menor. Josef Martínez, al ser venezolano, ocupa un lugar de los ocho permitidos oficialmente por la MLS.Cabe recordar que Inter Miami a mitad de año compró un cupo a San José Earthquakes por 125.000 dólares, aunque eso achicó el margen salarial. Por lo cual, su idea es también prescindir de aquellos extranjeros que no tendrá en cuenta.

¿Dónde jugará Josef Martínez tras su salida de Inter Miami?

El futuro de Josef Martínez no está para nada confirmado. Es una gran incógnita saber dónde jugará el delantero venezolano en 2024, aunque seguramente, ofertas no le falten. Europa está entre las prioridades del atacante, aunque habrá que ver si lo seduce el tema económico.

Portales de fichajes aseguran que Las Palmas y Almería estarían interesados en su llegada. En Sudamérica, se mencionó a Inter de Porto Alegre como posibilidad, pero por el momento no hay ofertas concretas.