Y de un momento a otro entró él, se encendieron las cámaras y empezó la primera conferencia de prensa oficial de Lionel Messi como jugador de Inter Miami. Leo habló de todo y una de las cosas que más llamó la atención fue la confesión sobre qué lo hace sufrir cuando juega en Estados Unidos. ¿Le hizo un guiño a Arabia Saudita?

La liga arabe no para de revolucionar el mercado del fútbol y luego de firmar a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Neymar, no se resignan a quedarse sin Leo Messi. Según el diario Al-Bilad, uno de los cuatro equipos grandes de Arabia Saudita (Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr y Al-Shabab), estaría por hacerla una oferta al Inter Miami para que Lionel juegue en condición de préstamo.

A Messi le ha costado poco y nada adaptarse al fútbol de Estados Unidos si de números se trata. En menos de seis partidos completos, Leo lleva nueve goles y ya jugará la primera final con su equipo en USA: Inter Miami vs. Nashville SC por la Leagues Cup 2023 el sábado 19 de agosto a las 21:00 ET (22:00 ARG).

Antes de responderle a Charlotte FC por no querer cambiar la cancha a pasto natural debido a su llegada a USA, Lionel Messi confesó qué lo hace sufrir cuando juega con Inter Miami. Y los datos lo respaldan. Leo jugó el segundo partido con mayor temporada (38 grados centigrados) en las últimas cinco temporadas de la MLS cuando le ganaron a FC Dallas el 6 de agosto de 2023.

“Venía maso menos de un mes y medio de vacaciones. No sé exactamente cuánto y al principio me costó un poco el día a día, los entrenamientos, los partidos. Hace muchísimo calor en esta época, mucha humedad y a veces se nota. Pero la verdad es que me fui adaptando y me siento muy cómodo también. Uno nunca se termina de adaptar a este clima porque hablo con compañeros que están toda la vida acá y todavía lo sufren. Pero creo que bueno, aprendimos a convivir con eso, a llevarlo de la mejor manera y no tengo ningún problema”, le respondió Messi a CNN en conferencia de prensa. No hay guiño a Arabia Saudita.