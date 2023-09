La selección Argentina y Lionel Andrés Messi festejan por estas horas un pleno de victorias en el inicio de las Eliminatorias que ha ido de la mano con una situación que ya es noticia pensando en el próximo mes de octubre. La salud de La Pulga se convierte en tema de estado pensando en el camino rumbo a una Copa del Mundo 2026 donde la presencia del rosarino por Inter de Miami tendrá que ser seguida de cerca y al milímetro por AFA.

La espectacular victoria del Albiceleste por La Paz dejó conclusiones de peso, así como la necesidad de hacer balance alrededor de un Leo Messi que no pudo decir presente por el Hernando Siles. Si bien el propio Lionel Scaloni habló de una situación particular que ni mucho menos debería preocupar de cara al futuro, la realidad es que éste muestra un escenario que seguramente volverá como mínimo situarse alrededor de un seleccionado dónde Messi sigue siendo la primera espada.

“Messi no estaba para jugar. Ayer intentó recuperarse y no se sentía cómodo y no nos arriesgamos…No estaba en condiciones. Ayer en el entrenamiento queríamos que pruebe y no llegó ni a probar. No era necesario porque vienen cosas importantes. La parada era difícil e incluso entrando le podía hacer mal”, reflexiones de Scaloni sobre Leo y su físico.

Finales en Miami y AFA

Atlanta (16/09), Toronto (21/09), Orlando (25/09), Dynamo (28/09), New York (1/10), Chicago (5/10) y Cincinnati (8/10) son los duelos que se le vienen al rosarino con una ciudad de Miami donde meter al equipo de playoff de la MLS seguirá siendo el primer gran objetivo de La Pulga en su paso por el soccer de Norteamérica. Messi tendrá que convivir con un calendario que no da abasto, que le demandará su mejor versión por La Florida y que por supuesto coincide con otro por las Eliminatorias que se encuentra apenas a cuatro semanas distancia.

Scaloni descartó una lesión a largo plazo, pero hablo sin tapujos sobre una situación que ni mucho menos será la última vez que se vea por el predio de la AFA. Se vienen semanas y meses más que movidos para un Lionel Andrés que a sus 36 años y desde el lugar que le toque, seguirá liderando un equipo que crece con cada partido y que ya piensa en la próxima fecha ante Paraguay el 13 de octubre.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 3 a 2 contra Sporting Kansas City, Inter Miami jugará contra Atlanta United el sábado 16 de septiembre a las 17:00 ET (18:00 ARG) en un partido en el que Lionel Messi regresará tras ser convocado por la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.