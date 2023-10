“Quiero ser importante”, es la frase con la que Luka Modric marcaba semanas atrás su disconformidad en relación con su presente por Real Madrid. La estrella croata de 38 años sigue en ese papel de subversivo que ni mucho menos ha cambiado bajo el mando de Carlo Ancelotti mientras su futuro se debate entre la MLS de David Beckham y Arabia Saudita. Estas serían sus condiciones para ser socio de Lionel Messi.

Se han visto reuniones del Spice Boy con Modric en Croacia, se filtran deseos de Messi por verle a su lado en La Florida y mientras Luka no sea indiscutido en Real Madrid parece que dicha ecuación no va a cambiar. Con un contrato que finaliza el próximo 1 de julio del 2024, todo apunta a que en enero habrá decisiones.

Pero no para ir a la MLS en enero si es que ese es el camino, pues Modric desea jugar la Eurocopa con Croacia al máximo nivel y será después de julio cuando pueda poner punto y final a su paso por la elite. La Cadena SER desvela lo que pide el croata para unirse a un proyecto que con Messi al mando, entra en una nueva dimensión. Beckham ya se mueve.

Extranjeros y el factor CR7

“Modric está enfadado, no porque no juegue, sino porque Ancelotti le dijo que iba a jugar más…Para que entre la ecuación, uno de los tres extranjeros de Inter Miami tiene que salir…Ha visto la operación Messi y sabe que la operación Messi no es ninguna tontería”, la información de Manu Carreño en la SER. Es el proyecto que más fuerza gana en la cabeza del proyecto, más no el único.

Por MARCA han afirmado igualmente que Arabia Saudita tiene una oferta por sus servicios que no caduca. Modric quiere jugar, ser importante y unirse a algún proyecto en caso de dejar Real Madrid que solo tenga margen de crecimiento. Messi y Beckham indican, estarían encantados de verle en La Florida. La MLS se siente con ventaja ahora mismo.

¿Qué jugadores se fueron del Real Madrid esta temporada?

Los Merengues, en tanto, perdieron a Karim Benzema (Al-Ittihad) y Marco Asensio (PSG); mientras que Eden Hazard y Mariano Díaz terminaron sus respectivos vínculos. Jesús Vallejo (Granada) y Rafa Marín (Alavés) se fueron a préstamo y Antonio Blanco (Alavés) fue transferido.