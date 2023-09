Luka Modric al Real Madrid: "No me quede por quedarme, quiero jugar"

48 horas restan para que Luka Modric llegue a los 38 años en una temporada más que especial para el croata en todos los sentidos. Mientras calienta motores para una nueva batalla con los Balcánicos rumbo a la Eurocopa de Naciones, el volante reflexiona sobre un presente por Real Madrid donde pide por oportunidades a Carlo Ancelotti.

No es una campaña más para el Balón de Oro del 2018. Para el próximo 30 de junio Modric dejará la casa blanca, seguramente el fútbol europeo y disputará su última gran cita con una Croacia donde su nombre ya es leyenda. En una entrevista exclusiva por su tierra y para SN, Luka analiza un inicio de temporada con tres suplencias y un rol secundario para el primer equipo. El croata, insaciable en Madrid.

“El club, Ancelotti y yo tuvimos conversaciones y acuerdos claros. Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo y no que me mantuvieran en la plantilla en nombre de méritos pasados. Era mi Ojalá todos los jugadores puedan luchar por un puesto titular”, empezaba un Modric que no olvidemos, rechazó el dinero de Arabia saudita para seguir un año más por el equipo al que define como el de su vida.

“Quiero jugar”

La nueva vida de Modric por el Bernabéu: “¿Tres partidos en el banco? Nadie está contento cuando no juega. Nunca había estado en el banquillo durante tres partidos seguidos, esa sensación me resultaba extraña. Pero el entrenador decide. Sin duda lo respetaré. No voy a hundirme ni vacilar por ello. Al contrario”.

“Soy competitivo, sé que todavía puedo contribuir al Real Madrid. Jugué 120 minutos dos veces con Croacia hace dos meses, físicamente puedo desempeñarme en los niveles anteriores. Por eso quería quedarme. Y cuando el club y Ancelotti dijeron que nada cambiaría en mi estatus, firmé…No me quedé por quedarme, sino que quiero jugar y disfrutar del fútbol, ​​como cada día desde que llegue a este fantástico club“, reflexiona un Modric que tras la irrupción de los jóvenes, asume el nuevo rol que la casa blanca tiene para sus piernas.

Luka levanta la mano y pide oportunidades por un Real Madrid donde ahora mismo se encuentra por detrás de los Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde o Eduardo Camavinga en los planes de Ancelotti. El italiano anunció rotaciones para lo que viene por delante en un equipo que en el próximo mes y medio tendrá hasta 10 encuentros.

