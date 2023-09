Inter Miami cayó sin Lionel Andrés Messi en la final de la US Open Cup, pero el tiempo apremia y ya se ponen los ojos en una MLS donde los de La Florida tienen todavía diversos retos por delante. Tata Martino avisa sobre un Leo al que el calendario pasa factura y cuyo físico ya es tema de conversación entre Argentina y Estados Unidos.

1-2 fue el resultado de un duelo ante el Houston Dynamo donde Messi no pudo decir presente y donde tampoco pudo alcanzar los 44 títulos de Dani Alves como el futbolista más laureado de este juego. La Pulga vio todo desde afuera y con la impotencia que supone no poder participar de las grandes noches tras haber acordado con Martino una ausencia que ni mucho menos es menor para los medios locales. ¿Qué pasa?

“No era prudente que jugara, está claro, ni siquiera para considerarlo algunos minutos porque corríamos riesgos…Y sí, él va a jugar seguramente antes de que termine la liga…A partir de hoy iremos partido a partido definiendo la situación para ver en qué momento el departamento médico nos dice que él está en condiciones de jugar sin correr riesgos“, palabras del DT de Inter Miami tras la derrota en la final. Ojos puestos en la MLS.

Argentina cruza los dedos y espera

La nueva vida de Lionel Andrés por Miami no puede entenderse sin esa convivencia entre la MLS y la selección Argentina que pone sus ojos en el Mundial del 2026. Más allá de saber si el argentino podrá finalmente o no decir presente en la cita, es un hecho que hará parte del camino rumbo a la Copa del Mundo y que el apretado calendario del Soccer de Norteamérica está lejos de jugar a favor de este. Muchos compromisos y poco descanso.

“Messi, sin jugar y sin poder superar el récord de Dani Alves mientras llena de dudas su fin de curso”, dicta Relevo en una información hola donde se habla no solo de la salud a corto plazo de Leo, sino por encima de todo en los retos que vienen por delante con un Inter Miami que no tiene margen de error pensando en los Playoffs. Son 14 en la tabla, a 5 puntos de New York (con quien se miden el sábado) y con apenas 5 encuentros por delante.

Martino dejaba en claro que Messi volverá cuando se sienta bien, pero aparece un fixture donde las Eliminatorias coincidirán con el final de una MLS donde todo el soccer espera ver a La Pulga en los playoffs. Se le quiere cuidar sí, pero hay que descontar que no dirá presente ante Charlotte el día 19 de octubre por sus compromisos en AFA. ¿Arriesgará Martino?

Se viene un final de año frenético para un Lionel Andrés Messi que sigue buscando el récord de Dani Alves, pero por encima de todo dejar atrás una serie de dolencias físicas a causa del incansable calendario en sus piernas. Inter Miami avisó que lo cuida, Argentina espera que así sea y la doble fecha con Paraguay-Perú asoma en el horizonte. Sábado, a Nueva York.