Cuando todo parecía felicidad en Inter Miami por estar viviendo el impacto de Lionel Messi, desde España llegaron malas noticias para David Beckham. Según un diario de Cataluña, Leo ya tendría elegido un equipo en vísperas de no retirarse en el club de Estados Unidos.

¡Oh, oh! Si bien es cierto que el contrato que Messi firmó con Inter Miami está estipulado por tres años, según informó Gastón Edul, del canal TyC Sports, el jugador argentino tiene la posibilidad de salir del equipo al término de cada temporada. ¿Y a dónde iría?

Leo Messi le concedió una entrevista al humorista argentino Migue Granados el 21 de septiembre y volvió a ratificar una de las pocas cosas que le faltan por cumplir: “Siempre estuvo el deseo de poder disfrutar el fútbol argentino y jugar en el club donde iba de chiquito a verlo”. Desde España dieron el aval.

Desde España revelan el equipo que Messi elegiría para salir de Inter Miami

A pesar que el deseo de regresar a España para volver a ponerse la camiseta del Barcelona ya se hizo presente en los planes de Messi, un diario catalán descartó está idea y en la información que replicó el portal Mirror, de Reino Unido, reveló el equipo que Leo habría escogido para salir de Inter Miami y retirarse como jugador profesional.

Según el diario El Nacional, de Cataluña, el jugador argentino no tendría pensado retirarse en Inter Miami y cuando termine su contrato en el verano de 2025 “el deseo de Messi pasa por colgar las botas en el primer club profesional por el que pasó, es decir, Newell’s Old Boys“.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de perder la final de la US Open Cup 2023 por 1 a 2 contra Houston Dynamo, el próximo partido de Inter Miami será vs. New York City a las 19:30 ET (20:30 ARG) por la jornada MLS del sábado 30 de septiembre. Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.