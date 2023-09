Tata Martino tranquiliza a Miami y Argentina sobre Messi: "No tengo el pesimismo..."

Noche agridulce para un Inter Miami que pese a la goleada sobre Toronto por 4-0 pierde a Lionel Messi y Jordi Alba a corto plazo. La rueda de prensa de Gerardo Martino, marcada por las preguntas sobre La Pulga, la final que viene en camino y el tranquilizar a una selección Argentina que mira todo de reojo. El domingo, sin el rosarino al clásico con Orlado.

Se sabía que Messi llegará al límite, que su ausencia en Atlanta estaba más que justificada y que igualmente, Inter Miami apenas tiene margen de error en lo que queda de MLS. La Pulga apenas aguantó 37 minutos sobre el césped y si bien habrá que esperar por más pruebas, los pronósticos son reservados ahora mismo. Martino pidió calma y esperar. De momento se descarta un desgarro.

“Son fatigas, no creo que haya lesión muscular y vamos día a día. Sé que tenemos una final pero de ninguna manera entrarán a la cancha si no están en condiciones de hacerlo”, analizaba el ex entrenador de Barcelona, Newells o la propia selección argentina en el entretiempo. Ya por la rueda de prensa, hubo más aclaraciones sobre La Pulga. ¿Cómo llegaría a las Eliminatorias de octubre?

De momento, susto y no lamento

El Tata desveló que tanto Messi como Alba de momento no sienten una rotura en sus piernas: “Si los hicimos jugar es porque estaban en condiciones de jugar y probablemente era mejor hacerlos jugar hoy y no el domingo. Está claro que tenían que tener por lo menos 45 o 60 minutos de juego para llegar en mejores condiciones de ritmo para jugar la final. Soy cauto con lo que pueda pasar. Después de hablar con ellos no tengo el mismo pesimismo que tuve cuando los saqué”.

Hasta aquí se descarta a Lionel para el clásico con Orlando, más no una final de la MLS Cup donde Inter Miami medirá fuerzas con Houston Dynamo en el Lockhart Stadium. Martino tranquiliza a Lionel Scaloni y una selección Argentina donde en menos de un mes habrá duelos ante Paraguay y Perú por las Eliminatorias. Las pruebas de esta tarde según indican desde ESPN, claves para saber que tiene realmente el 10 de Miami.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 4 a 0 contra Toronto FC, el próximo partido de Inter Miami en la temporada MLS 2023 será el domingo 24 de septiembre vs. Orlando City a las 19:30 ET (20:30 ARG). Lionel Messi no jugará este partido según lo confirmó el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino.