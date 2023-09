Su físico, la selección Argentina, PSG, Barcelona…todo. Así fue la entrevista de Lionel Andrés Messi con Migue Granados que recorre el mundo por estas horas y donde quedaron reflexiones de todo tipo. El futuro del rosarino más allá del fútbol de élite y su próximo paso tras el retiro, analizado por un futbolista que lentamente piensa en el siguiente escalón.

La Pulga no dudó en responder a todas las preguntas sobre su nueva vida en Miami. En horas donde se confirma que no existe lesión en su pierna y que la final de la MLS Cup del próximo miércoles es posible, Messi también tuvo palabras para cuando llegue el momento del retiro. La edad pasa factura a todos, una frase que muestra la otra cara de una nueva etapa en La Florida donde la MLS servirá de ‘maestro’ del 10.

“No pensé en el después ni tampoco quiero pensarlo. Quiero seguir disfrutando, di un paso importante dejando Europa. Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta. Si bien tengo responsabilidades, no deja de ser algo que disfruto. No sé qué voy a hacer, me gusta lo relacionado con el fútbol, me gusta enseñar, estar con chicos, director deportivo también”, reflexiones de un Lionel Andrés Messi que no duda que podríamos verle más cerca de los despachos que fuera de ellos cuando haya que decir adiós.

La MLS ya lo dejó caer

La llegada del rosarino al soccer va de la mano con la historia de David Beckham y su ascenso con Inter Miami. Se ha comentado en diversas ocasiones la posibilidad de que incluso Leo asuma el mandato de una franquicia que se sume a las que existen en una MLS donde como ocurriese con el Spyce Boy, la imagen de Messi será clave para seguir creciendo como competición.

La Pulga no negó en hablar de un posible escenario como dirigente que ilusiona a toda Norteamérica. Más allá de saber hasta cuando se alarga su aventura por la MLS, la nueva vida el argentino por los Estados Unidos va de la mano con un futuro en el deporte Rey donde la relación con direcciones deportivas y la planificación van en el mismo ideario.

Todos los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en doce partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí.

Y, le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí.

Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporadaMLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.