Inter Miami ya no puede clasificar a los MLS Playoffs 2023, y a pesar de que Lionel Messi jugó 40 minutos, el jugador argentino no pudo ocultar la frustración por perder 0 a 1 vs. FC Cincinnati. Hora de pasar la página con la primera publicación de Leo tras la eliminación. ¿No le va a gustar a David Beckham?

Messi se perdió cuatro partidos consecutivos de Inter Miami porque una cicatriz le molestaba en el músculo posterior de la pierna derecha y con el equipo sin posibilidades de clasificar a los Playoffs viajó a Argentina para las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Sobre este tema iba a llegar la primera historia de Lionel en Instagram.

Cuando inició la era de Leo Messi en Inter Miami, el equipo norteamericano sabía la importancia que el jugador argentino le da a su selección, por eso no resultaría de mal gusto para David Beckham, como uno de los dueños del club, que lo primero que publicó Lionel tras la eliminación en la MLS 2023 haya sido sobre el combinado argentino.

Rubiel Vázquez, el árbitro del partido Inter Miami vs. FC Cincinnati del sábado 7 de octubre de 2023, pitó el final del partido y Messi no ocultó la frustración por haber quedado eliminado. Sin embargo, su primera publicación tras eso no fue sobre el duro gople su sufrieron.

Lo primero que publicó Messi tras la eliminación de Inter Miami

No pasaron más 48 horas de la eliminación de Inter Miami en la MLS 2023 para que Lionel Messi hiciera su primera publicación como historia en Instagram. No fue sobre el equipo de David Beckham y compañía, Leo publicó una foto llegando a la concentración de la Selección Argentina y luego subió una fotografía del primer entrenamiento junto a Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovanni Lo Celso.

Encuesta ¿Lionel Messi jugará el Mundial 2026? ¿Lionel Messi jugará el Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi?

Luego de la derrota de Inter Miami contra FC Cincinnati que los eliminó de la MLS 2023, Lionel Messi fue convocado por la Selección Argentina y su próximo partido será vs. Paraguay el jueves 12 de octubre a las 19:00 ET (20:000 ARG) por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.