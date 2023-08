Oficial: La ventaja que tendrán Messi e Inter Miami para la final vs. Houston Dynamo en US Open Cup

Las crónicas de los portales deportivos ya alistaban los titulares sobre la primera derrota de Lionel Messi con Inter Miami, pero a Leo nunca lo des por muerto, y con dos asistencias fue clave para clasificar a la final de la US Open Cup 2023.

¡Y eso no fue la mejor noticia de todas! No alcanzaron a pasar 24 horas cuando Leo Messi, David Beckham y todo Inter Miami recibieron la confirmación de la gran ventaja que tendrán contra Houston Dynamo en la final de la US Open Cup 2023 del miércoles 27 de septiembre.

Luego de igualar un 0 a 2 en contra con dos goles de Leonardo Campana y de ponerse arriba 3 a 2 con una anotación de Josef Martínez, Inter Miami tuvo que irse hasta los penales para vencer a FC Cincinnati por 5 a 4. Lionel Messi y compañía volverán a casa por todo lo alto.

Oficial: La ventaja que tendrá Messi para la final en la US Open Cup 2023

Con el tiquete de Inter Miami asegurado para la final en la US Open Cup 2023 solo faltaba el destino para empezar a planear el viaje. Sin embargo, con la victoria de Houston Dynamo contra Real Salt Lake por 3 a 1, no habrá necesidad que Leo Messi sume más millas de viaje. Aquí llegó la gran ventaja.

Inter Miami hizo oficial que jugarán como local la final de US Open Cup y ya anunció la venta de entradas con el siguiente mensaje en Twitter (X):“Por la Segunda ¡Únase a nosotros para la final US Open Cup el 27 de septiembre contra Houston Dynamo en el Estadio DRV PNK !”. La ventaja para Messi de jugar como local sería más grande si se confirma que este partido pasaría a jugarse en el estadio Hard Rock que cuenta con una capacidad para 65.326 aficionados.

¿Cuándo juega Inter Miami por la MLS?

Debido a su participación en la Leagues Cup, Inter Miami debió suspender su partido ante Charlotte FC (se iba a jugar el domingo 20 de agosto). Por lo cual, Lionel Messi y compañía recién se estrenarán en la MLS el sábado 26 de agosto ante New York Red Bulls a las 19:30 ET (20:30 ARG).

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.