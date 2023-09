Owen Wilson emocionado por conocer a Lionel Messi en el LAFC vs. Inter Miami

Lionel Messi logra emocionar a todos. Incluso a aquellos que son súper famosos a su mismo nivel. Ya se ha visto desde que aterrizó a los Estados Unidos la desesperación de celebridades como Lebron James o Selena Gómez por tener la oportunidad de compartir un momento con el argentino, o las lágrimas del propio David Beckham, quien no oculta su felicidad por haberlo incorporado al Inter Miami.

Y en esa misma línea de excitación se mostró Owen Wilson, reconocido actor de exitosas películas como Armageddon, Zoolander, Cars, Marley & Me y tantas otras, que se hizo presente en el Banc of California Stadium para ver en vivo y en directo el partido que el Inter Miami jugó frente a Los Angeles FC por la Major League Soccer.

El artista acudió con sus hijos y acordó tras el cotejo acercarse hacia una zona cercana al campo de juego para saludar a Lionel Messi. Al respecto del encuentro comentó: ”Messi es mi jugador favorito en el mundo, así que me alegré mucho cuando Argentina ganó la Copa del Mundo. Y cuando anunciaron que jugaría en la MLS me emocione por conocerlo. No puedo esperar a ver a Messi en persona esta noche”, expresó en una conversación con ESPN.

El encuentro de Owen Wilson y Lionel Messi tras el LAFC vs. Inter Miami

Luego del encuentro en el que el Inter Miami derrotó 3 a 1 a LAFC como visitante, Lionel Messi, como hace habitualmente una vez culminado cada partido por la MLS, se acercó a la zona vip de las tribunas de, en este caso, el Banc of California Stadium. Allí se pudo ver como el argentino se abrazó con el actor estadounidense Owen Wilson e intercambiaron unas palabras.

Próximo partido de Inter Miami por la MLS

El Inter Miami volverá a jugar por la MLS el próximo domingo 10 de septiembre a las 19:30 horas local en el DRV PNK Stadium contra Sporting Kansas City. En este caso será sin la presencia de Lionel Messi que estará afectado a los partidos (vs. Ecuador y Bolivia) de la Selección Argentina por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas.