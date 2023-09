¿Se le acaba la felicidad a Beckham? Inter Miami ya piensa en un equipo sin Messi

Bajo la premisa que los jugadores pasan, pero los equipos quedan, Inter Miami pateó el tablero y demostró que ya piensa en un equipo sin Lionel Messi. Eso sí, en este caso fue por obligación y necesidad debido a que el jugador argentino presentó una molestia en el músculo posterior derecho.

¿Se le acaba la felicidad a David Beckham? Como uno de los dueños de Inter Miami junto a Jorge y José Mas, el exjugador inglés es uno de los hombres más felices en el mundo con el nivel de Leo Messi en Inter Miami. Ya ganaron el primer título en la historia del equipo, Leagues Cup 2023, con 10 goles de Lionel en 7 partidos.

Sin embargo, Beckham e Inter Miami saben que, cuando Messi decida no jugar más en Inter Miami, el club debe seguir mostrando jugadores de talento internacional. Por ese motivo, Gerardo ‘El Tata’ Martino puso en cancha un equipo sin Leo que tiene un futuro más que prometedor.

“Hemos competido contra un muy buen equipo que está segundo y posiblemente llegue lejos en los Playoffs. Estoy feliz de haber podido jugar contra ellos con cuatro jugadores sub-20”, dijo ‘El Tata’ Martino sobre el equipo sin Lionel Messi que empató 1 a 1 vs. Orlando City el 24 de septiembre de 2023. Bolavip te cuenta los detalles.

Messi tiene contrato asegurado con Inter Miami hasta junio de 2024, y aunque figura por tres temporadas, al finalizar cada campaña tiene opción de salir del club según Gastón Edul, de TyC Sports. Si esto llega a suceder, ya se pensó en un equipo sin el jugador argentino al poner como titulares a los jovenes promesa que tienen David Beckham y compañía: Noah Allen (19 años), David Ruiz (19), Benjamin Cremaschi (18) y Tomás Avilés (19). ¿Hay futuro después de Leo?

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra Orlando City, el próximo partido de Inter Miami será la final de la US Open Cup el miércoles 27 de septiembre vs. Houston Dynamo a las 20:30 ET (21:30 ARG). Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.