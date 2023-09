El firme mensaje que el DT de Houston Dynamo le envió a Messi para la final vs. Inter Miami

US Open Cup

La cuenta regresiva para que Inter Miami gane otro título suena cada vez más fuerte y en la previa de la final de la US Open Cup 2023, el DT de Houston Dynamo le envío un firme mensaje a Lionel Messi a pesar que el ’10’ argentino está en duda.

¿Se calienta la final del próximo miércoles 27 de septiembre? Leo Messi viene de no jugar en el empate 1 a 1 de Inter Miami contra Orlando City debido a una fatiga en el músculo posterior derecho y el entrenador Gerardo Martino respondió si lo ve en el partido contra Houston Dynamo.

Mientras que‘El Tata’ Martino afirmó en conferencia de prensa sobre Messi y la final de la US Open Cup 2023 que “es muy difícil determinar el porcentaje de su presencia, porque es una decisión difícil, sobre todo por los riesgos futuros”; Ben Olsen, entrenador de Houston Dynamo, le envió un mensaje a Leo cuando le preguntaron por el plan para detenerlo.

El firme mensaje del DT de Houston Dynamo para Messi por la final de US Open Cup

En la misma línea de jugadores estrella de la MLS como Víctor Vázquez, quien reconoció que no hay plan para detener a Lionel Messi, el DT de Houston Dynamo señaló la grandeza de la figura de Inter Miami y le envió un mensaje de respeto en vísperas de la final de la US Open Cup 2023 en el estadio DRV PNK.

“Si tuviera el plan correcto para detenerlo, no te lo daría. Déjame preguntarle a los 5.000 entrenadores que intentaron detenerlo antes y no pudieron. Tienen mejores experiencias que yo”, dijo Ben Olsen, entrenador de Houston Dynamo, cuando le preguntaron en conferencia de prensa cómo detener a Messi.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra Orlando City, el próximo partido de Inter Miami será la final de la US Open Cup el miércoles 27 de septiembre vs. Houston Dynamo a las 20:30 ET (21:30 ARG). Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.