Cuando las cámaras de la transmisión de Apple TV enfocaron a Lionel Messi saliendo durante el primer tiempo del partido de Inter Miami del 20 de septiembre de 2023, una de las primeras preguntas fue: ¿Llega a la final de la US Open Cup? Un rival sorpresa ya lo espera.

¡Y no se trata precisamente de Houston Dynamo! Luego de realizarse los exámenes médicos, Leo Messi descartó tener una lesión, y la molestia muscular que tiene pasa por el dolor que le causa una cicatriz en el músculo posterior derecho. Sin embargo, Gerardo Martino, el DT de Inter Miami, no confirmó su presencia en la final del próximo miércoles.

Cuando el reloj marque las 19:30 ET (20:30 ARG) del miércoles 27 de septiembre, Inter Miami saltará a la cancha del estadio DRV PNK en búsqueda del segundo título en la historia del equipo y si Messi juega deberá vencer al rival sorpresa que hizo reaccionar a la mismísima cuenta oficial de la US Open Cup en X (Twitter).

El rival sorpresa que Messi enfrentará en la final de la US Open Cup

La competición más antigua del fútbol de Estados Unidos, Lamar Hunt U.S. Open Cup, definirá al campeón número 108 de la competición entre Inter Miami y Houston Dynamo. Un rival de Lionel Messi y compañía aseguró su presencia y cada vez que fue a un partido su equipo consiguió la victoria. ¿Leo podrá vencer esta cábala?

“Si está preocupado por el Dynamo en el USOC (US Open Cup) del miércoles, no lo esté. He estado en todos los partidos del Dynamo en USOC este año, en casa y fuera, y los ganamos todos. Estaré allí el miércoles. Además, fui a nuestro juego en Miami el año pasado y también ganamos. Tenemos esto”, escribió Web Tilton, fan de Houston Dynamo, para que la cuenta oficial de la US Open Cup le diera el aval como el rival sorpresa de Messi e Inter Miami con dos emojis: un corazón naranja y una mano un con un dedo arriba.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra Orlando City, el próximo partido de Inter Miami será la final de la US Open Cup el miércoles 27 de septiembre vs. Houston Dynamo a las 20:30 ET (21:30 ARG). Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.