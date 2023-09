El jugador estrella que Houston Dynamo puso por encima de Messi para la final vs. Inter Miami

US Open Cup

La final de la US Open Cup 2023 calienta motores y nada mejor para empezar a palpitar el partido entre Inter Miami y Houston Dynamo que promocionar el encuentro con Lionel Messi. Pero… ¡Un momento! Los rivales de Leo decidieron poner a un jugador estrella por encima del ’10’ argentino.

Inter Miami llegó a la final de la US Open Cup 2023 luego de vencer por penales 5 a 4 a FC Cincinnati tras empatar 3 a 3. Leo Messi aportó dos asistencias, mientras que el rival que pusieron por encima de él lleva un gol y una asistencia en cuatro partidos de esta competición.

Houston Dynamo no sufrió tanto para llegar al partido por el título de la US Open Cup 2023, que se jugará el miércoles 27 de septiembre, ya que venció 3 a 1 a Real Salt Lake en las semifinales con un gol de la estrella del equipo que usaron para calentar la final contra Inter Miami y Messi.

El jugador estrella que Houston Dynamo puso por encima de Leo Messi

Si Lionel Messi supera una fatiga muscular y dice presente en la final de la US Open Cup 2023 enfrentará a un viejo conocido. Leo ha jugado cuatro veces contra Héctor Herrera y en todos estos partidos anotó gol. ¿Seguirá la tendencia frente al protagonista de esta historia?

Mientras que Inter Miami empezó a palpitar el partido por el título de la Lamar Hunt U.S. Open Cup con el slogan “por La 2egunda”, Houston Dynamo le puso picante al publicar un imagen en X (Twitter) en la que Herrera, volante mexicano, está delante y por encima de Leo Messi, literalmente hablando. Claro, es la estrella de ellos y dijeron “todo se reduce al miércoles”.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del empate 1 a 1 contra Orlando City, el próximo partido de Inter Miami será la final de la US Open Cup el miércoles 27 de septiembre vs. Houston Dynamo a las 20:30 ET (21:30 ARG). Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.